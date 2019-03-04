BİM'e Sadece 1500 TL'ye Laptop Geliyor

8 Mart aktüel ürünler listesini müşterilerine sunan BİM, yine çeşitli teknolojik aletleri kullanıcılarına ucuza sunuyor. HP'nin notebooku ve aynı zamanda HP lazer yazıcı sunacak olan BİM, kadınlara özel ürünleri de es geçmiyor.

Özellikle son birkaç yıldır normal fiyatından daha ucuza telefon, oyuncu ekipmanları ve Apple ürünleri satmasıyla odak noktası haline gelen BİM, yine teknoloji severleri sevindirecek gibi gözüküyor. Piyasa fiyatının daha altında fiyat etiketleriyle sunulacak olan yeni fırsat ürünleri, 8 Mart'ta marketlerdeki raflarda yerini alacak.

Marketin 8 Mart aktüel ürünler listesinde yer alan 1.499 TL’ye HP Laptop en dikkat çeken ürün olurken, 175 TL’ye HP Lazer yazıcıyı da atlamamak gerekiyor. Bunun haricinde 19.90 TL’ye Trust Gamepad, 75 liraya Meizu bluetooth hoparlör ve 9,95 TL’ye LCD ekran temizleyici de müşterilere sunulacak diğer ürünlerden bazıları.

Teknolojik ürünlerin dışında kadınlar gününe özel mutfak aletleri de getiren Bim'de 249 TL'ye Kiwi meyve sebze presi, 169 TL’ye Fakir Blender robot seti, 149 TL’ye IP bebek kamerası satışa çıkarılacak. Her zamankinden daha dolu bir hafta geçirecek gibi gözüken BİM'in aktüel listesinde işe yarar birçok farklı ürün yer alıyor.