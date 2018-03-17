BİM'in Satacağı Samsung Galaxy Note 8'in Fiyatı Ne Olacak?

İki hafta önce iPhone X satıp tüm ülkede ses getirmeyi başaran BİM, şimdi de Galaxy Note 8 satmaya hazırlanıyor. Piyasadaki fiyatlara göre daha düşük etiketle kullanıcılara sunulacak Note 8, garanti kapsamında olacak mı? İşte detaylar:

İlk olara PS4 satarak teknolojik ürün furyasına katılan BİM, daha sonrasında ise Apple aksesuarları satmıştı. En son bombayı iPhone X ile yapan market, günümüzün en güçlü cihazlarından olan Note 8'i satmak için gün sayıyor. 23 Mart'tan itibaren stoklarda olacağı söylenen cihaz, 3299 TL fiyat etiketine sahip olacak. Yani Samsung Türkiye garantili modellere göre 700 - 800 TL daha ucuz olacak Note 8'in şaşırtan yanı ise 2 yıl garanti kapsamında olması.

2 yıl garanti ile müşterilere sunulacak olan Note 8'in Samsung Türkiye garantili olup olmayacağı bilinmiyor. Büyük bir ihtimal çerçevesinde ithalatçı garantisiyle sunulacak olan cihazın Snapdragon 835'li sürüm olması da gözlerden kaçmıyor. Çünkü bildiğiniz üzere Samsung, Türkiye pazarına Snapdragon'lu modelini göndermiyor. Türkiye pazarı için kendi yonga seti olan Exynos'u tercih eden şirketin, ithalatçı dışında Snapdragon'lu modelini göndermeyeceği de belirtmek gerekiyor.

23 Mart tarihinde ülkemizdeki tüm Bim raflarındaki yerini alacak Note 8'in 64GB modeli olduğunu da belirteyim. Bakalım müşteriler tarafından iPhone X'a olan ilgi Note 8'e karşı da gösterilecek mi, göreceğiz.