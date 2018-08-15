BiM, iPhone 6 Satmaktan Vazgeçti

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD elektronik ürünlerine boykot çağrısı yapmasıyla birlikte Bim de hızlı bir karar aldı. Market zinciri, 17 Ağustos tarihinde satışa çıkarılacak olan iPhone 6'nın satışının yapılmayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta aktüel ürünlerin listesinde 32GB'lık iPhone 6'yı getireceğini ve fiyat olarak 1899 TL belirlediğini duyuran Bim, ani bir değişiklik yaparak bu cihazın satışının yapılmayacağını dile getirdi. Bim mağazalarına asılan afişlerle müşterilerini bilgilendiren Bim, Cumhurbaşkanı'nın boykot çağrısını kulak arkası etmemiş gibi görünüyor.

Ayrıca günümüzde iPhone 6'nın Apple Türkiye tarafından satışının durdurulduğunu belirtmek gerekiyor. Bu anlamda müşterilerine güzel bir fırsat sunmuş olan Bim, yine de ABD ürünlerine boykot çağrısını yanıtsız bırakmadı. Konu hakkında müşterilerden destek gelirken diğer markalardan da benzer boykotların yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin kur saldırısı hakkındaki dünkü konuşmasında ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağından bahsederek şunları dile getirmişti: "Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar!"

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