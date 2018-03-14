BİM, Uygun Fiyata Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör Satacak!

Yalnızca teyzelerimizin ve annelerimizin gizli mabedi olmaktan çıkan ve son dönemde piyasa fiyatının çok altında sattığı teknolojik ürünlerle genç kuşağı da kendisine çeken BİM, şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak.

2015'te vizyona giren Star Wars 7: Güç Uyanıyor şerefine çok düşük fiyatlarla serinin lisanslı ürünleri satarak dikkatleri üzerine çeken BİM, müthiş bir pazarlama vizyonu ile gençleri yakalamayı başarmıştı.

O zamandan beri tempoyu bir kez dahi düşürmeyen BİM, birbirinden iddialı ürünleri piyasanın altındaki fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam etti. Apple aksesuarları, iPhone 7 ve FIFA 18'li PlayStation 4 ile herkesi coşturan BİM, son olarak geçtiğimiz hafta 4999 TL'den iPhone X satarak çıtayı zirveye koymuştu.

BİM, bu sefer de Xiaomi'nin piyasada yaklaşık 250 TL fiyat etiketiyle satılan Mi Bluetooth Hoparlör cihazını, sadece 129 TL'den satışa çıkaracak. 16 Mart Cuma günü BİM raflardaki yerini alacak Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlöre, peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle de sahip olabileceksiniz.

Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör Özellikleri Neler?

Cep telefonu ile speaker üzerinden konuşabilme imkanı sağlayan hoparlör, Bluetooth 4.0 teknolojisi ile çalışıyor. 85 Hz ila 20 KHz frekans aralığında bir ses sunan Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör, 2 kanallı stereo özelliğine ev sahipliği yapıyor. 6W gücünde çalışan hoparlör, 3.5 mm jack, MicroSD kart ve Aux desteğine sahip.