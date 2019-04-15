BİM, Uygun Fiyatlı PlayStation 4 Satışlarına Devam Ediyor!

Önceki aylarda piyasa fiyatının altında daha uygun fiyatlarla PlayStation 4 (PS4) satışı yapan BİM, bu hamlesiyle oyun severlerin beğenisini kazanmıştı. PlayStation 4 satışlarıyla birlikte mağazalarına oyuncu kitlesini de çekmek isteyen şirket, görünüşe göre PlayStation kampanyasını devam ettirmeyi planlıyor.

BİM, kendisinden beklenmeyecek bir şekilde önceki aylarda PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2’yi bir paket şeklinde 2.000 TL’nin altında uygun bir fiyattan satışa sunmuştu. Birçok oyun sever de bu fırsatı kaçırmayıp kampanyaya büyük ilgi göstermişti.

BİM’in benzer bir PS4 fırsatını bu ay da sunmak istediği ve önümüzdeki günlerde mağazalarında yeniden PS4’leri satışa çıkaracağı söyleniyor.

Birgün.net adlı internet sitesine göre, BİM mağazalarının camlarına asılan broşürlerde PlayStation 4 + Red Dead Redemption 2 oyununun 6 taksit imkanıyla birlikte 1799 TL’den satışa sunulacağı belirtiliyor.

Şu anda 500GB’lık slim PS4 modeli piyasada ortalama 1900 TL’den satılıyor. Herhangi bir oyunun dahil olmadığı bu fiyat, oyun veya oyunlar dahil edildiğinde daha da artıyor. Red Dead Redemption 2 oyununun sıfırı piyasada 350 - 450 TL arasındaki fiyatlarla satılırken, oyunun 2. eli de yaklaşık olarak 200 TL’ye satılıyor.