Bimeks, Bataktan Çıkmanın Yollarını Arıyor

Bir süredir batmanın eşiğinde olan Bimeks, aktif olarak 3 mağazasının çalıştığını ve toplamda 38 personelinin kaldığını açıkladı. Ancak 5 Şubat'ta alınan kararlar, bugün itibarıyla devreye sokuluyor. Şirket bundan sonra e-ticaret piyasasına yönelmeyi hedefliyor.

"Mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli" olarak adlandırılan bu karar, ilk olarak 5 Şubat tarihinde alınmıştı. Ortalama 20 gün sonra alınan bu kararı uygulamaya sokmak isteyen Bimeks kurulu, kısa bir süre içerisinde borçlarını ödemeyi ve e-ticaretin önemli isimleri arasında yer almayı hedefliyor. Konu hakkında yönetim kurulu "Alacaklılarımıza sunulan ve cevapları gelmeye devam eden çözüm planı, şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, 'mağaza destekli ve web tabanlı hibrid perakende iş modeli' üzerinde oluşturulacaktır" açıklamasını yaptı.

Ayrıca alacaklılarına da çözüm planı sunan Bimeks, gelecek cevapları değerlendireceklerini ve bunun sonucunda bir açıklama yapacaklarını dile getirdi. Alacaklılara sunulan çözüm planının detayları ise paylaşılmadı.

24 Mağazanın 21 Tanesi Kepenk Kapattı

Şu anda sadece 3 mağazasını açık tutabilen Bimeks, 21 mağazanın geçici süreliğine kapatıldığını ifade etti ve şunları kaydetti: "Şirketin mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kaldığı belirtilerek, 'Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz."

Sizce Bimek eski günlerine dönebilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.