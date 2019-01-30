Binali Yıldırım UBER Hakkında Açıklama Yaptı

Binali Yıldırım, UBER konusunda sorulan soruları yanıtsız bırakmadı. Muhabirin "Halk UBER istiyor. Bu sorun ne zaman netliğe kavuşacak?" sorusuna, "Bu biraz sıkıntılı bir soru. Birçok ülkede bu sorun var. Taksicilerin de standartlarına özen gösterilmesine yönelik tedbirler alacağız" yanıtını verdi.

Binali Yıldırım sorulan sorunun devamında "İstanbul'un sorunu değil. İtalya'da yasaklanmış. Üst mahkeme yasaklama kararını durdurmuş UBER tekrar çalışmaya başlamış. Danimarka'da çok sıkı standartlar getirilmiş. Macaristan'da taksicilerden gelen talep üzerine UBER yasadışı ilan edilmiş.

Birçok ülkede bu sorun var. UBER'e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım. Vatandaşlar bunu istiyor. Konforunu beğeniyor. Buna itirazım yok. Ama bu hizmeti kim verecekse hukuk dairesinde ve meşru olarak vermesi lazım. Haksız bir rekabete yol açan uygulamaya izin veremeyiz” sözlerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'da Aynı Soruyu Cevapladı!

Habertürk Esra Boğazlıyan’ın "Taksi-UBER sorununa nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna Ekrem İmamoğlu "Bu işin bir meslek standardı yok mudur? Meslek erbablarıyla masaya oturulup konuşulmaz mı? Bakın bu işi bir standarta oturtmazsanız bu tür uluslararası tehditler, uygulamalar var denmez mi? Lokomotifi kimdir bu kentin? Büyükşehir Belediyesidir.

Bu işin sokakta çatışmaya dönüşmesi hoş mu? Ya da taksi esnafının düştüğü durum, ekmek kaygısı hoş mu? Şu anda servis şoförleriyle konuşuyorum onların sorunları var plaka tahdidi konusunda. Taksici esnafıyla görüşüyorum. Hepsiyle görüşeceğiz. Gelin beraber düşünelim, geleceği konuşalım diyeceğim." dedi.

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