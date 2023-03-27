Kripto Devi Binance'a Dava Açıldı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CTFC), dünyanın en büyük kripto para borsası konumundaki Binance'a dava açtı. Binance; Bitcoin, Etherum, Litecoin ve Tether gibi para birimlerini perakende yatırımcılara yasa dışı şekilde satmakla suçlanıyor.

Dava, Binance'ın yatırımcıları ABD ticaret kısıtlamalarından kaçınmak adına VPN kullanarak Britanya Virjin Adaları ve Hollanda gibi yerlerde paravan şirketler kurmaya teşvik etmesi iddiası üzerinde şekilleniyor.

"Zhao Kendinden Başka Kimseye Hesap Vermiyor"

CTFC'nin açtığı dava, kripto para borsalarına açılan en kapsamlı davalardan biri olarak görülüyor. 27 Mart tarihinde Binance CEO'su ve kurucusu Changpeng Zhao'nun da içlerinde yer aldığı Binance çalışanlarına ve şirkete açılan davanın gidişatı, kripto para borsalarının seyrini değiştirebilir.

Davanın arka planında Binance'ın Bitcoin piyasalarını kontrol etmek amacıyla düzenlemeler yaptığına dair iddialar yatıyor. Özellikle kaldıraçlı işlemler konusunda ABD'de oldukça sıkı düzenlemelere sahip olan CTFC, olası manipülasyon ihtimaline karşı tetikte olmak istiyor.

ABD'li yetkililere göre kripto para dünyasının mucize çocuğu olarak görülen Binance CEO'su ChangPeng Zhao, kendinden başka kimseye hesap vermiyor.

CTFC, Binance'a açılan davada, "Binance, ABD'li müşterilere gerçek konumlarını gizlemek için VPN'leri kullanarak bu tür kontrollerden kaçınma talimatı verdi. Müşteriler tarafından Binance platformuna erişmek ve ticaret yapmak için VPN bilinen bir gerçek. Binance, ABD'li müşterilerin VPN kullanımının farkında ve engellemek yerine bunu teşvik ediyor." sözlerine yer verdi.