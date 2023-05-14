Binance Kanada'dan Çekildi: Kripto Pazarı Etkilenir Mi?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ağır kripto para düzenlemeleri nedeniyle Kanada'dan çekilme kararı aldı.

Ülkelerin kripto para piyasasındaki etkisi artıyor. Yakın zamanda yaşanan gelişme sonrasında Kanadalı kripto para ticareti yapan kullanıcılar, artık Binance kullanamayacak.

"Kanada Pazarı Binance İçin Savunulamaz Hale Geldi"

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birine sahip olan Kanada'da her 100 kişiden üçünün kripto para yatırımı bulunuyor. Ancak Kanada Hükümeti'nin kripto para borsasıyla ilgili farklı düşünceleri bulunuyor.

Yakın zamanda yürürlüğe giren kripto para düzenlemesi, Kanada'daki kripto para borsası müşterilerinin CSA onayı olmadan stablecoin almasını veya yatırım yapmasını engelliyor.

CoinDesk'in aktardığına göre Binance, müşterilerin stablecoin almasını izin vermeden önce CSA'ya danışmak zorunda kalacaktı. Ancak bu durumun kendi sistemlerine zarar verdiğini düşünen Binance, Kanada'dan çekilme kararı aldı.

Kendisi de bir Kanada vatandaşı olan Binance CEO'su Chanpeng Zhao, "Kanada blockchain endüstrisinin geri kalanı için büyük umutlarımız vardı. Ne yazık ki, kripto borsalarına sağlanan sabit paralar ve yatırımcı limitleriyle ilgili yeni rehberlik, Kanada pazarını şu anda Binance için artık savunulamaz hale getiriyor." diyerek Kanada'dan çekildiklerini açıkladı.