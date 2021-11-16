Binance, Kripto Kullanıcılarını Koruyan Temel Hakları Yayımladı

Dünyanın en büyük blockchain ekosistemi Binance, kripto kullanıcılarını koruyan temel hakları paylaştı. Binance tarafından global olarak bir seri halinde yayımlanan kullanıcı hakları, büyüme ve yenilikçiliği kısıtlamadan kullanıcıları korumanın yanı sıra yeni teknolojiler, likidite ve güvenli platformlar için güvenilir erişim sağlamayı hedefliyor.

Binance hem kullanıcıları korumak hem de endüstrinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine olanak sağlamak adına küresel düzenleyici çerçeveler geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, bu doğrultuda yeni çıkan teknolojiler, likidite ve emniyetli platformlara güvenli erişim sağlamak adına yeni küresel düzenleyici çerçeveler için yetkili mecralara bir çağrıda bulundu.

Binance, Kripto Kullananları Koruyan 10 Temel Hakkı Paylaştı

Her insan, kripto gibi kendilerine daha fazla ekonomik bağımsızlık sunan finansal araçlara erişim sahibi olmalıdır. Endüstri katılımcıları, kripto varlıkları için yeni standartlara şekil vermek için düzenleyiciler ve politika yapıcılar ile birlikte çalışma sorumluluğunu taşımaktadır. Akıllı düzenlemeler yenilikçiliği teşvik eder ve kullanıcıları güvende tutar. Kullanıcıları kötü niyetli kişilerden korumak ve finansal suçları engellemek için Kimlik Doğrulama (KYC) süreçlerini uygulamak sorumlu kripto platformlarının yükümlülüğüdür. Mahremiyet bir insan hakkdırı ve şahsı tanımlayan bilgiler katı şekilde korunmalıdır. Kripto yatırımcıları, fonlarını güvende ve kapsamlı yatırım sigortaları ile emniyette tutan borsalara erişim hakkına sahiptir. Sağlıklı piyasayalar, stabil ve pürüssüz alım-satım ortamları oluşmasını garantilemek için dayanıklı bir likidite sağlamalıdır. Düzenleme ve yenilikçilik birbirlerini dışlayan kavramlar değillerdir. Kripto yatırımcıları, NFT'ler, sabit coin'ler, staking, getiri farming ve daha fazlası gibi yeni çıkan teknoloji ve uygulamalara güvenli erişim hak etmektedirler. Konu kripto olduğunda bilgi farklılığını ve eksikliğini ortadan kaldırmak esastır. Kullanıcılar, haksız veya aldatıcı reklamalrın kurbanı olmaktan korkmadan kripto varlıkları hakkında net bilgi edinme hakkına sahiptir. Türev araçları sunan piyasalar gerekli tüm düzenlemelere tabi olmalıdır. Bu, işlemlerin adil bir şekilde tamamlandığını ve tüm kullanıcıların gereklilikleri karşıladığını garanti edecektir. Kripto düzenlemesi engellenemez. Kullanıcıların tercih ettikleri blockchain platformu ile birlikte endüstrinin nasıl gelişeceği konusunda fikirlerini duyurmaya hakkı vardır.

Dünyanın en büyük blockchain ekosistemi Binance, kripto kullanıcıları için paylaştığı 10 temel hakkın diğer borsalar, blockchain yenilikçileri, politika yapıcılar ve dünya liderleri de dahil olmak üzere endüstrinin genelinde daha üretken tartışmalar başlatmak için bir kılavuz olacağını açıkladı.