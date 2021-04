Binance Türk Lirası Çekimini Kaldırdığını Açıkladı

Binance'ten Türk lirası çekimi ile ilgili yeni bir karar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” kararıyla birlikte yeni bir döneme girdiklerini ifade eden kripto para borsası Binance, yatırımcıların diğer para birimleriyle transfer yapabileceğini söylüyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olan Binance, Türk lirası ile ilgili yeni bir döneme geçtiklerini resmen duyurdu. Binance'ın global hizmeti olan "Binance.com" üzerinden Türk lirası transferinin kaldırılacağını ifade eden şirket, "trbinance.com" işlemlerinde ise herhangi bir kısıtlama olmayacağını duyurdu.

Binance Global hizmeti üzerinde yatırımı bulunan binlerce Türkiye merkezli yatırımcı Binance.com'dan nasıl para çekilir sorusuna cevap arıyor. Şirketin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmasa da, paranızı trbinance.com hizmetindeki cüzdana aktarıp Türkiye'deki herhangi bir bankaya transfer edebilirsiniz.

Kripto para borsası, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” sonrasında Türk lirası için bu kararın alındığını duyurdu. Şirketten gelen resmi açıklama ise şu şekilde:

16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto para platformları için yatırma ve çekme işlemlerine aracı olamayacaktır.

Bu nedenle, Binance.com üzerinde Ininal ve Papara firmaları aracılığıyla TRY yatırma ve çekme işlemlerinin 29 Nisan 2021 14:00 saatinden itibaren yapılamayacağını üzülerek bildirmek isteriz. Ancak, bu durum TRY işlem çiftlerini etkilemeyecek ve söz konusu alım satım çiftleri işlem görmeye devam edecektir. Buna ek olarak, bu tarihten sonra TRY bakiyenizi BUSD, USDT, BTC ve diğer kripto paralara çevirebilir ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.