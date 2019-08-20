Binance Venus Kripto Para Borsasını Alt Üst Etmeye Geliyor

Her geçen gün kripto paralar ile ilgili yeni bir kritik gelişme yaşanıyor. ABD dahil olmak üzere Dünyanın en fazla ses getiren projelerinden birisi muhakkak Facebook Libra kripto para projesiydi. Bir diğer hamle de Binance platformundan geldi. İşte haberimizin detayları.

Kripto paralar hakkında araştırma yapıyorsanız mutlaka düzenli olarak yeni fikirlerin ortaya atıldığını ve alt coin olarak tabir edilen kripto paraların ortaya çıktığını görebilirsiniz. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kendi büyüklüğüne yakışır bir hamle yaptı. Binance Venus olarak tabir edilen kripto paranın çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Nedir bu Binance Venus?

Binance, Venus ile stablecoin’leri ve fiat para birimleri endeksli dijital varlıklara dünya çapında bir üst çatı etrafında eklemli bir şekilde toplamayı kendisine amaç ediniyor. Burada asıl kritik olan Binance platformunun, kripto para üretmesinden ziyade tek çatı altında toplama amacının olmasıdır.

Blockchain projesinin desteğini almak isteyen kuruluş bu sayede kripto para alanında söz sahibi platformlardan birisi olmak istiyor. Elbette bunu yapabilmesi için çok güçlü rakiplerle de mücadele etmesi gerekiyor. Binance şu an için zaten İngiliz sterlini üzerinden işlem gerçekleştiriyordu. Bunu diğer para birimlerine de getirmeyi düşünüyor.

Facebook Libra ile Binance Venus kripto para birimleri sık bir şekilde karşılaştırılıyor. Ancak Binance Venus sisteminin çok daha kapsamlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki sizce de Binance, Venus programı ile kripto para sektöründe söz sahibi olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.