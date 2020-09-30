DuckDuckGo Sinirlendi: Google Varsayılan Tarayıcı Modeli Kusurlu

Android kullanıcılarına alternatif arama motoru olarak gösterilmek için Bing ve DuckDuckGo açık artırma sürecinden geçtiler. Google ise Android için ikincil arama motoru Bing seçince, DuckDuckGo bu duruma sinirlenmiş gibi gözüküyor.

Avrupa ülkelerindeki kullanıcılar, Android cihazları için varsayılan arama motorunda Bing'i de seçebilecekler. Bu, Google tarafından gerçekleştirilen "Arama Motoru Açık Artırması"yla birlikte geliyor ancak gelişmiş gizlilik koruması sağlayan DuckDuckGo, Google açık artırma modelini kusurlu buluyor.

DuckDuckGo artık Android için alternatif tarayıcı değil

Bugüne kadar Google Chrome'daki en popüler ikinci arama motoru olan DuckDuckGo, koltuğunu Bing'e devretmek zorunda. Android cihazlarda Google'ın yanında ikinci arama motoru olarak sunulacak Bing, DuckDuckGo'nun operatörlerini bir hayli kızdırmış gibi gözüküyor.

"Bu AB rekabet çözümü, tüketicilerin kullanmak istediği alternatif arama motorlarını tercih menüsünden kaldırarak Google'ın mobil aramadaki hakimiyetini daha da güçlendirmeye hizmet ediyor. Google'ın 'sözde' açık artırma modeli temelde kusurlu ve değiştirilmesi gerekiyor."

Bing Android'in ikincil arama motoru olacak

Google'ın Android'de alternatif arama motoru sunması 4,3 milyar euro'luk rekor bir ceza ödemesinden sonra geliyor. AB'ye göre antitröst yasasını ihlal eden Google, Android cihazlarda diğer arama motorlarına yer vermek zorunda. Google artık Android için ikincil arama motoru Bing tercih edecek.