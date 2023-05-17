Bing Chat Widget Olarak Telefonlara Geliyor: Anasayfaya Nasıl Eklenir?

Microsoft'un bu sene başlattığı yapay zeka sohbet botu Bing Chat, yakın zamanda telefonlara widget olarak eklenecek. Microsoft Edge tarayıcısından halihazırda ulaşılabilen yapay zeka sohbet botu, artık widget yardımıyla sesli asistanlara benzer bir şekilde rahatlıkla kullanılabilecek.

Microsoft'un bugün yayımlanan blog yazısında tanıtılan yeni özellikler kapsamında hem iOS hem de Android telefonlar için widget eklenecevği ve telefonlara yönelik daha kapsamlı kullanım imkanlarının getirileceği belirtildi.

Bing Chat Telefonda Nasıl Kullanılır?

Bing Chat'i kullanmak için hem mobil hem de masaüstü cihazlarınızda Microsoft Edge tarayıcısına ihtiyacınız var. Microsoft Edge tarayıcısını indirip kendinize bir hesap oluşturduktan sonra rahatlıkla üst tarafta yer alan bar üzerinden Bing Chat'e ulaşabilir ve yapay zeka destekli aramanın keyfini çıkarabilirsiniz.

GPT-4 ile çalışan Bing Chat, özellikle internete bağlı olması, arama yetenekleri ve yakın zamanda duyurulan görsel-grafik oluşturma kapasitesiyle ChatGPT'den daha öne çıkıyor. Yeni duyurulan özellik sayesinde Microsoft Edge'i indirdikten sonra telefonunuzun widget ayarları üzerinden anasayfanıza Bing Chat'i ekleyebileceksiniz.

Bing Chat eklentisi çalıştırıldığında görüntülenen sayfalar hakkında özetleme benzeri işlemleri yapay zekadan isteyebileceksiniz. Bing Chat'in yakın zamanda SwiftKey ve Skype gibi diğer Microsoft hizmetleri içerisine de eklenmesi bekleniyor.