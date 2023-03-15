Bing'de Yapay Zeka Sohbet Botuna Erişim Kolaylaştırıldı

Microsoft Edge, yapay zekâ tabanlı sohbet botuna erişimi kolaylaştırarak kullanıcılarına yeni bir deneyim sunuyor. Bu özellik şimdilik sadece Edge'in geliştirici sürümlerinde mevcut olsa da hem Windows hem de macOS kullanıcıları için kullanıma açılmış durumda.

Yeni kenar çubuğu, Edge'in sağ üst köşesinde büyük bir Bing butonu şeklinde görüntüleniyor. Butona tıklandığında veya imleç butonun üzerine getirildiğinde, Bing'in sohbet botu başlatılıyor.

Sohbet botu, kullanıcıların web sayfalarındaki bilgileri daha öz ve anlaşılır bir şekilde özetlemelerine yardımcı oluyor. Ayrıca sohbet botu üzerinden web sayfasındaki ürünler karşılaştırılabiliyor ve web sayfasını temel alarak yazı, e-posta ve liste oluşturulabiliyor.

Microsoft Gelecekte Tüm Uygulamalarına Yapay Zekayı Adapte Edecek

Microsoft Edge'e eklenen Bing kenar çubuğu, Windows ve Office'teki yapay zekâ yetenekleri hakkında da ipucu veriyor. Şirketin "İş için Yapay Zeka" konulu etkinliği de benzer özellikler sunması bekleniyor. Etkinliğin odak noktasında Teams, Word ve Outlook gibi uygulamalardaki yapay zekâ deneyimi olması öngörülüyor. Bu da Microsoft'un yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasında nasıl kullanılabileceği konusunda bir fikir veriyor.

Microsoft Edge'in yapay zekâ tabanlı sohbet botuna sahip olması, kullanıcıların interneti daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcılar artık web sayfalarındaki bilgileri daha hızlı ve daha kolay bir şekilde özetleyebiliyorlar. Bu özellikler sayesinde iş dünyasındaki kullanıcılar da Microsoft'un yapay zekâ teknolojilerinden faydalanarak daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilecekler.