Bing Yapay Zekasının Bir Numaralı Kaynağı: Tamindir!

OpenAI ile Microsoft iş birliği içerisinde geliştirilen Bing yapay zekâsı temelde ChatGPT'nin altyapısını baz alıyor. ChatGPT 4'ü kullanmasının yanı sıra ChatGPT'nin aksine güncel internet verilerine ulaşabiliyor ve aramalarınızda ve sorularınızda size en güncel verilerle yardımcı oluyor.

Bir süre bekleme listesiyle başvuran kişilere erişim sağlayan hizmet, kısa bir aradan sonra herkese açık hâle geldi. Klasik yapay zekâlara göre cevaplarının kaynaklarını gösteren Bing yapay zekâsı, ilk kez kullanıma sunulduğunda yaptığımız testler sonucunda Tamindir'i cevaplarında kaynak olarak göstermişti.

Şu an için yalnızca Microsoft Edge tarayıcısı ile iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilen Bing yapay zekâsı, ChatGPT 4'ün tüm yeteneklerinden faydalanıyor.

Bing Yapay Zekâsı Bir Kez Daha Tamindir'i Kaynak Gösterdi

Google'ın yapay zekâsı Bard ise henüz herkese açık olarak kullanıma sunulmuş değil. Sizler için Bard'ın yapabileceklerini ve nasıl kullanılacağını bir blogda derlemiştik.

Bing'in ChatGPT 4 altyapılı sohbet botuna Google Bard hakkında sorular sorduğumuzda, tıpkı daha önce olduğu gibi tekrar Tamindir'i kaynak gösterdiğini deneyimledik. Kaynak gösterme formatında güvenilir içeriklere yer veren Bing'in yapay zekâsında Tamindir'in favori kaynaklardan biri hâline geldiğini de görebiliyoruz.

Siz de Bing yapay zekâsını buradan deneyimleyebilirsiniz.