Microsoft Bombayı Patlattı: Bing Yapay Zekası Windows 11'e Geliyor

Microsoft'un ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ekibiyle kurduğu doğal bağlar, geçtiğimiz günlerde ChatGPT yapay zekasının Bing'e entegre edilmesiyle ortaya çıkmıştı. Yalnızca Bing ile sınırlı kalmayan Microsoft, diğer önemli ofis uygulamaları olan Word, Excel ve Powerpoint için de Bing yapay zeka entegrasyonu üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak Microsoft Windows kullanıcılarını en çok etkileyecek yeniliğini bugün tanıttı.

Microsoft, YouTube üzerinden yayınladığı videoda Windows'un klasikleşmiş görev çubuğuna Bing yapay zekasının ekleneceğini duyurdu. Artık Windows arama çubuğunda en büyük yardımcınız bir yapay zeka olacak.

İşte Bing-Windows 11 Entegrasyonu

Yakın zamanda bir bekleme listesiyle kullanıma açılan Bing yapay zeka sohbet botu, yeni gelecek Windows 11 güncellemesiyle birlikte Windows görev çubuğunda yerini alacak. Örneğin eşinizle bir yıldönümü etkinliği planladığınızda Bing yapay zekasından tavsiye alarak en iyi tatil lokasyonları, ulaşım imkanları ve etkinlikler üzerine kolayca bilgi sahibi olabileceksiniz.

Öte yandan Microsoft'un tanıtım videosunda artık iOS cihazların da mesajları görüntüleyebilme konusunda geliştiği görülebiliyor. Artık iPhone'unuza gelen iMessage mesajlarını PC üzerinden görüntüleyebilir ve cevap verebilirsiniz. Ayrıca görüntü yakalama programına da belirli bir çerçeve içerisini kaydetmenizi sağlayan kayıt aracı da eklenmiş durumda.

Güncelleme, 28 Şubat itibarıyla kullanıma açılmış durumda. Güncellemeyi almak için Windows Update'i kontrol etmeyi unutmayın.