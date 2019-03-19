Bingöl'e Düşen Gök Taşının Sırrı Çözüldü

Bingöl’ün Sarıçiçek Köyü yakınlarına 2015 yılında düşen ve bulunduğu bölgeden adını alan “Sarıçiçek Gök Taşı” hakkında uzun süredir devam eden araştırmalar tamamlandı. Gök Taşının Dünya’ya düşmeden geldiği yer ve yaşı tespit edildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ve NASA'dan bilim insanlarının bulunduğu 79 kişilik ekip, Sarıçiçek gök taşının oluşumundan Türkiye'ye ulaşmasına kadar olan süreci araştırarak bilimsel makale haline getirdi.

Yayınlanan makalede araştırmaya dair şu detaylara yer verildi: “NASA- SETI Enstitüsünden Dr. Peter Jenniskens ve bir öğrencimle köydeki çalışmalarımızda 343 gök taşı örneği topladık. Bu örnekleri makalede görevli bilim insanlarına ulaştırdık. Uzmanlık alanlarına göre bilim insanları gök taşı üzerinde incelemelerde bulundu. Ortaya çok önemli sonuçlar çıktı. NASA'nın DAWN görevi kapsamında elde ettiği verilerden de yararlanarak nadir görülen bu gök taşının, Mars ve Jüpiter arasındaki 4 Vesta asteroidinin güneyindeki Rheasilvia çarpma tabanında bulunan Antonia kraterinden 22 milyon yıl önce koptuğunu tespit ettik.”

AA muhabirine açıklamalar yapan Ünsalan, şunları kaydetti: "NASA- SETI Enstitüsünden Dr. Peter Jenniskens ve bir öğrencimle köydeki çalışmalarımızda 343 gök taşı örneği topladık. Bu örnekleri makalede görevli bilim insanlarına ulaştırdık. Uzmanlık alanlarına göre bilim insanları gök taşı üzerinde incelemelerde bulundu. Ortaya çok önemli sonuçlar çıktı. NASA'nın DAWN görevi kapsamında elde ettiği verilerden de yararlanarak nadir görülen bu gök taşının, Mars ve Jüpiter arasındaki 4 Vesta asteroidinin güneyindeki Rheasilvia çarpma tabanında bulunan Antonia kraterinden 22 milyon yıl önce koptuğunu tespit ettik. Bu durumu ilk kez bilimsel olarak kanıtlamış olduk."

Bingöl'e düşen gök taşının ilk oluştuğu süreçte çok daha büyük olduğunu ve dünyaya düştüğü sırada yüzde 95'inden fazlasının sürtünmeyle atmosferde parçalandığını vurgulayan Doç. Dr. Ünsalan, şu bilgileri verdi: "Dünyaya yakın asteroidlerin bir haritası mevcut. Ülkemiz de bu konuda önemli adımlar atıyor. Birçok ilde meteor takip sistemlerimiz var. Bunu daha önce TÜBİTAK projesiyle başlatmıştık. Dünyanın atmosferine yaklaşan bir meteoridin özelliğini bilirseniz ondan kendinizi korumak için onunla nasıl mücadele edeceğinizi de bilirsiniz. 4 Vesta asteroidinden kopup da zaman içerisinde dünyamıza girebilecek olan bir takım Vesta kökenli meteoritlerle karşılaşırsak artık nasıl bir mücadele yapabileceğimizi biliyoruz."