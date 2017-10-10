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  4. Binlerce Google Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Uzantısı İndirdi

Binlerce Google Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Uzantısı İndirdi

abp
Yağız Sarman
Yağız Sarman Güvenlik
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Google Chrome kullanıcısıysanız ve son zamanlarda popüler reklam engelleme hizmeti Adblock Plus uzantısını tarayıcınıza indirdiyseniz bu habere dikkat edin. Google Chrome Web Mağazası’nda yer alan Adblock Plus uzantısının sahte olduğu ortaya çıktı. Binlerce kişi de bu sahte uzantıyı indirdi.

Kısa süre önce Adblock Plus uzantısını Chrome Mağazası’ndan edinen kullanıcıların acil bir güvenlik taraması yapmasında fayda var. Zira Google’ın doğrulama sürecinden başarıyla geçen sahte Adblock Plus uzantısının gerçeği ile aynı anda mağazada yer aldığı ortaya çıktı. Siber güvenlik alanında analizler yapan SwiftOnSecurity adlı hesap tarafından sahte uzantının tespit edilmesi üzerine Google hemen Chrome Mağazası’ndan o uzantıyı sildi. Ancak aradan geçen zaman içinde 37 bin kişi bu sahte uzantıyı indirdi.

Gerçek olan Adblock uzantısını aktif olarak kullanan kullanıcı sayısı 10 milyon iken sahte uzantıyı indiren 37 bin kişinin henüz bir sorun yaşamaması uzantının kötü niyetli olup olmadığını anlamayı güçleştiriyor. Şimdilik uzantının ne amaçlı olduğu bilinmiyor. İki yıl önce Chrome Web Mağazası’nda yer almayan uzantıların indirilmesini resmen engelleyerek önlem alan Google ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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