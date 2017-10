Binlerce Google Chrome Kullanıcısı Sahte Adblock Plus Uzantısı İndirdi

Google Chrome kullanıcısıysanız ve son zamanlarda popüler reklam engelleme hizmeti Adblock Plus uzantısını tarayıcınıza indirdiyseniz bu habere dikkat edin. Google Chrome Web Mağazası’nda yer alan Adblock Plus uzantısının sahte olduğu ortaya çıktı. Binlerce kişi de bu sahte uzantıyı indirdi.

Kısa süre önce Adblock Plus uzantısını Chrome Mağazası’ndan edinen kullanıcıların acil bir güvenlik taraması yapmasında fayda var. Zira Google’ın doğrulama sürecinden başarıyla geçen sahte Adblock Plus uzantısının gerçeği ile aynı anda mağazada yer aldığı ortaya çıktı. Siber güvenlik alanında analizler yapan SwiftOnSecurity adlı hesap tarafından sahte uzantının tespit edilmesi üzerine Google hemen Chrome Mağazası’ndan o uzantıyı sildi. Ancak aradan geçen zaman içinde 37 bin kişi bu sahte uzantıyı indirdi.

Google allows 37,000 Chrome users to be tricked with a fake extension by fraudulent developer who clones popular name and spams keywords. pic.twitter.com/ZtY5WpSgLt