Binlerce Porno Yıldızının Kişisel Verileri Sızdırıldı ve İnternette Yayınlandı

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan dosyalara göre yetişkinlere yönelik internet sitelerinde çalışan modellerin kritik kişisel bilgileri sızdırıldı ve halka açık şekilde yayınlandı.

Kritik Veriler Yer Alıyor

VpnMentor tarafından açığa çıkarılan yeni sızıntıda yetişkinlere yönelik internet sitelerinde çalışan yaklaşık 4.000 kişi hedef alındı. Bu modellere ait verileri çalan ve bunları herkese açık bir şekilde yayınlayan kişiler, 20 GB boyutundaki bu pakette yaklaşık 875.000 dosyayı sızdırdı.

Bu sızıntının yaklaşık 66 milyon üye sayısına sahip PussyCash ile bağlantılı olduğu açıklandı.

Hedef alınan kişilerin tam adı, doğum tarihi, doğum yeri, uyruğu, kimlik numaraları, diğer kimlik ayrıntıları, kimlik fotoğrafı, imzası, parmak izleri, acil durum iletişim bilgileri gibi son derece hassas bilgileri yayınlandı. Buna karşın bazı kişilerde kimliklerin tamamı sızdırılırken bazılarında olaya ev adresleri de eşlik etti.

Bu veriler her bir model için ayrı ayrı olarak bir zip dosyasında saklandı. Dosyanın içerisinde fotoğraflar, videolar ve belgeler gibi çeşitli ayrı dosya türleri de yer alıyor. Bazı kişilerde görüntülü sohbetlerin ve hatta pazarlama içeriklerinin de dosya içerisinde yer edindiği görüldü.

Sızıntıdan etkilenen modeller ağırlıklı olarak Avrupa, Amerika ve Asya bölgesinde yer alıyor.