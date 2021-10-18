2 Doz BioNTech Aşı Olanlara 3. Doz Gerekli mi? Prof. Dr. Kurugöl Açıkladı

İki doz BioNTech aşısı yaptıran kişiler için 3. doz gerekli mi? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. Kurugöl tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

2 Doz BioNTech Yaptıranlara 3. Doz Gerekli mi Sorusu Yanıtlandı

DHA'daki habere göre Prof. Dr. Kurugöl, yaptığı açıklamada, "2 doz Sinovac olanlar 3'üncü doz da BioNTech yaptırdı. Delta varyantından dolayı bu gerekiyordu ve yapılması çok doğru oldu ancak 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, delta dahil olmak üzere yüksek oranda koruyuculuk 6 ay sonra bile devam ediyor" şeklinde konuştu.

Üçüncü dozun gerekli olup olmadığına ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Kurugöl, ülkemizde 2 doz BioNTech aşısı yaptıran risk taşımayan sağlıklı kişilere üçüncü doz BioNTech uygulanması için erken olduğunu söyledi.

Bu konunun iyice irdelenerek karar verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kurugöl, "Şu an için, Yoğun Bakım Derneği'nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere 3. dozun gerekli olmadığı görülüyor" sözlerini kullandı.

Dünyadaki ve Türkiye'deki verilere göre iki doz BioNTech aşısı uygulanmış kişilerin ağır hastalık riskinin yok denecek kadar az olduğunu belirten Prof. Dr. Kurugöl, yoğun bakımdaki hastaların 1000'de 5'inden azının 2 doz BioNTech aşısı yaptıran kişiler olduğunu söyledi ve şu şekilde devam etti:

"2 doz BioNTech olmuş kişilerin yoğun bakıma yatma riski yok denecek kadar az."

İki doz BioNTech aşısının koruyuculuğu ile ilgili çok sayıda çalışma yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, İsrail'in vakalar artınca 50 yaş üzeri herkese üçüncü doz aşıyı başlattığını belirtti ve "Hatta bunu daha alt yaş grubu olan 30 yaşa doğru da çekiyor ama diğer ülkelerde farklı uygulamalar var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl tarafından paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 3. doz BioNtech aşısının yalnızca 65 yaş üzerine ve ağır hastalık ihtimali olan risk gruplarına yapılmasını öneriyor.