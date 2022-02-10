BioNTech 4. Doz Randevuları Açıldı!

Covid saldıgına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 3. doz BioNTech aşısından sonra üç ay geçenler için dördüncü BioNTech hatırlatma doz randevuları açıldı. İşte detaylar!

BioNTech 4. Doz Randevusu Nasıl Alınır?

Koronavirüse karşı dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenler, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevuları alabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor. Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.

Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişiler karantinaya alınmayacak. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilecekler. Bilim Kurulu gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu da kaldırdı.

Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere uygulanacak. Salgını gündemden çıkarmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ettiklerini dile getiren Koca, salgın hastalığının ilk gününden bugüne kadar gerçek yaşam verilerinden, sosyal hayatın gerçekliklerinden kopmadan hareket ettiklerini dile getirdi.

Omicron varyantı küresel ölçekte olduğu gibi ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada vaka sayılarının bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttığını belirtti. Bununla birlikte hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış olmuş. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk.

Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Peki 4. doz Omicron varyantına karşı koruyor mu? İsrail'de yer alan Sheba Hastanesinde yapılan çalışma, çok sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen soruyu yanıtladı. Geçtiğimiz yılın kasım ayında ortaya çıkan Omicron, kısa süre içerisinde Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görüldü. Yeni koronavirüs varyantı, Delta varyantına kıyasla yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olması nedeni ile endişe seviyesinin önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Sheba Hastanesi, geçtiğimiz ay 274 sağlık çalışanına dördüncü doz aşı yaptı. Paylaşılan bilgilere göre 270 kişinin 154'ü Pfizer/BioNTech aşısı, 120 tanesi ise Moderna aşısı oldu. Aşı uygulanan sağlık çalışanlarının tamamı daha önce üç doz Pfizer/BioNTech aşısı yaptırmıştı. İki grubun da antikor seviyesinde, geçtiğimiz yıl yapılan üçüncü doz aşının antikor düzeyine kıyasla biraz daha yüksek artış gerçekleşti fakat artan antikorlar, Omicron varyantının bulaşmasını önleyemedi.

Hastane tarafından gerçekleştirilen çalışmaya dair önemli bilgiler paylaşan Dr. Regev-Yochay, COVID-19 aşılarının önceki varyantlara karşı daha etkili olduğunu fakat Omicron'a karşı daha az koruma sağladığını açıkladı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.