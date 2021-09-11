BioNTech 5 Yaş ve Üzeri Çocuklar İçin COVID-19 Aşısı İzni İsteyecek

Pfizer ve BioNTech, 5 yaş ve üzeri çocuklar için koronavirüs aşısı izin başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BionTech'in kurucularından Özlem Türeci, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Türeci tarafında yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

BioNTech'ten 5 Yaş ve Üzeri Çocuklar İçin Aşı Onayı Başvurusu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, 5 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılmak üzere COVID-19 aşısı izni isteyeceğini bildirdi. BioNTech kurucularından Özlem Türeci, konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Türeci, cuma günü Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde 5-11 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığımız çalışmanın sonuçlarını önümüzdeki haftalarda yetkililere sunacağız ve bu yaş grubu için aşı onayı için başvuruda bulunacağız" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi, geçtiğimiz ay Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşıs için 16 yaş ve üzeri kullanıma tam onay vermişti. Söz konusu COVID-19 aşısı 12-15 yaş aralığındaki çocuklar için hala acil kullanım izni kapsamında yer alıyor. Şirketin bu yaş grubu için de FDA'ya tam onay başvursu yapması bekleniyor.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci, ABC11 ile yaptığı röportajda, "Koronavirüs aşılarının 5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar için büyük ihtimalle ekim ve kasım aylarında mevcut olacağını ifade etti.

2 Doz BioNTech Aşısı Yaptıranlara 3. Doz Uygulanacak

Hürriyet'teki habere göre hatırlatma dozu olarak isimlendirilen üçüncü doz aşıya ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Kenan Midilli, ikinci doz aşıdan 6 ay sonra hatırlatma dozunun yapılması kararı alındığını açıkladı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "6 ayda bir aşı olmayacağımızı zaman gösterecek. Çünkü Türkiye’de aşısız büyük bir kesim var. Bu kişiler aşı olmadığı müddetçe aşılılara da zarar veriyorlar. Onların hasta olma riskleri büyük ve virüs kaptıktan sonra varyant ortaya çıkarma ihtimalleri çok yüksek" şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, "Türkiye’de ilk BioNTech dozları, nisan başında yapıldı. İkinci dozlar ise gecikmeli olarak haziran başında yapılmaya başlandı. İkinci doz tarihini dikkate alırsak ikinci dozdan sonraki 6 ay, kasım-aralık ayına denk geliyor" diye konuştu.