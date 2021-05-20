Türkiye'ye 90 Milyon Doz BioNTech Aşısı Gelecek: Anlaşma İmzalandı!

90 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşma imzalandı. Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

90 Milyon Doz BioNTech Aşısı İçin Anlaşma Sağlandı

NTV'deki habere göre biyoteknoloji firması BioNTech, 60 milyon doz aşıyı Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Altmış milyon doz aşının yanı sıra 30 milyon opsiyonel doz aşı için de anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Sinovac aşısının yeni dozlarına dair çok önemli bir açıklama yapmıştı. "Çin'den önemli oranda sevkiyat bekliyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Koca, 10 milyon doz Sinovac aşısının bu hafta içerisinde geleceğini söylemişti.

CoronaVac aşısının ülkemizde üretilecek olması ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, bir süre daha beklenmesi gerektiğini, birkaç ay içinde yapılacak bir süreç olmadığını söyledi. Sinovac CEO’su Yin Weidong, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşı üretimi için lisans verdiklerini duyurmuştu.

Aşılama takvimine ilişkin önemli bir açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "18 yaş üstü herkesin haziran ayında aşılanmasını istiyoruz. Hedefimiz bu. Aşılama kampanyasının teşviki için de bu süreçte çeşitli desteklemeler de yapılacak" ifadelerine yer vermişti.

Çin'den Türkiye'ye Gelen Toplam Aşı Sayısı Belli Oldu

Çin Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Cheng Weihua, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çin'den ülkemize gelen toplam aşı sayısını paylaşmıştı. Weihua tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'ye bugüne kadar toplamda 27 milyon doz CoronaVac aşısı geldi.

Cheng Weihua, söz konusu miktara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu rakam şu anda Çin'in yabancı ülkelere verdiği en yüksek miktardır. Çin şu ana kadar en çok Türkiye'ye aşı vermiştir" sözlerini kullanmıştı.

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