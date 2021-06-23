Şirketin her yıl düzenlenen çevrim içi genel toplantısında açıklamalarda bulunan BionTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, aşının yeni çıkan varyantlar için etkili olup olmadığına değindi. Peki ülkemizde de kullanılmakta olan BionTech aşısı Delta varyantı için etkili mi?

BionTech Aşısı Delta Varyantı ile Mücadelede Etkili mi?

Almanya'daki en önemli sağlık kuruluşlarından birisi olarak kabul edilen Robert Koch Enstitüsü, Delta varyantının daha ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve gittikçe daha baskın hale geldiğini açıklamıştı. İngiltere'deki yüksek aşılama oranlarına rağmen yine de baskın konuma gelmeyi başaran varyant, çeşitli ülkelerde vaka artışına ve kısıtlamalara yol açtı.

Yaptığı açıklamalar sırasında üretilen aşının yeni varyantlar için de etkili olduğunun altını çizen Uğur Şahin, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar doğrultusunda Sinovac ile birlikte ülkemizde de kullanılan BionTech'in, mevcut varyantlar için de etkin bir mücadele sürdürdüğünü anlıyoruz.

Yeni virüs varyantlarına karşın hazır olmak için sürekli analiz yaptıklarının altını çizen Şahin, üçüncü dozun gerekli olup olmayacağına yönelik çalışmalar yaptıklarının da altını çizdi: "Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, takviye aşılamanın ne sıklıkta ve ne zaman gerekli olacağını henüz bilmiyorum."

2021 yılının sonuna kadar Pfizer ile birlikte üç milyar doz aşı üretmeyi hedefleyen BionTech, gelecek yıl bu miktarı daha da yukarı çekmeyi hedefliyor. Ayrıca şirket, söz konusu aşıların en azından yarısını, kendi başlarına üretmek istediklerinin de altını çiziyor.

Peki siz Uğur Şahin tarafından yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşı oldunuz mu ve aşı olurken hangi üreticiyi seçtiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.