BioNTech Aşısı Etkinlik Oranı Açıklandı!

BioNTech aşısı etkinlik oranı belli oldu. Nüfusunun yaklaşık yarısına Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı yapmayı başaran İsrail, umut verici açıklama yaptı. İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

BioNTech Aşısı Etkinlik Oranı Nedir?

Yeni tip koronavirüs aşılarının geliştirilmesiyle beraber dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları başlamıştı. İsrail, nüfusunun yaklaşık yarısına yeni tip koronavirüs aşısı yaparak büyük bir başarının altına imza attı. İsrail'de Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen aşı kullanılıyor.

Çok sayıda insan tarafından aşıların virüse karşı koruma oranı merak ediliyordu. Sözcü'deki habere göre İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede kullanılan Pfizer aşısının etkinlik oranına ilişkin oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Pfizer aşısı yüzde 95.8 oranında korumaya sahip. Sağlık Bakanlığı, aşının ateş ya da nefes alma sorununa karşı yüzde 98 oranında koruma sağladığını belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen COVID-19 aşısı, hastaneye kaldırılma ya da ölüm oranını yüzde 98.9 oranında azalttı. İsrail Başbakaanı Binymain Netanyahu, ülke genelinde devam eden aşılama süreine ilişkin yaptığı açıklamada, “Gelecek iki hafta içerisinde 50 yaşın üzerindeki İsraillilerin yüzde 95’inin aşı olacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

İsrail'de Green Pass (Yeşil Geçiş) olarak adlandırılan uygulama faaliyete geçti. Vatandaşların sağlık verilerinin yer aldığı uygulamada, insanların aşı olup olmadığı veya koronavirüse karşı bağışıklık oranı bilgisi mevcut. Böylece aşı olan ve virüse karşı bağışıklık oranı yüksek olan kişiler kültürel etkinliklere gidebilecek.

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