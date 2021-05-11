ABD'den BioNTech Aşısı İçin Kritik Karar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde BioNTech aşısı ile ilgili kritik bir karar alındı. Ülke genelinde 12 ile 15 yaş arası çocukların aşılanması için Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım izni verildi. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

BioNTech Aşısı Çocuklara Yapılacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelinde toplam 159 milyon kişi COVID-19'a yakalanırken 3 milyonu aşkın kişi ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeti.

Salgını sona erdirmek için dünya genelinde birçok ilaç ve biyoteknoloji firması aşı geliştirdi. Geliştirilen aşılar uzun bir süredir dünyanın dört bir noktasında uygulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen aşı ile ilgili önemli bir karar alındı.

Kapsamlı bir analiz yapıldığını belirten FDA (Gıda ve İlaç Dairesi), ABD genelinde 12 ile 15 yaş arası çocukların aşılanması için Pfizer aşısına acil kullanım izni verildiğini duyurdu. FDA, bu kararı yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirdi. Alınan karara göre ülke genelinde çocuklara da COVID-19 aşısı yapılacak.

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, geçtiğimiz aylarda bir çalışma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen çalışmada, söz konusu COVID-19 aşısının 12 ile 15 yaş arasında yüzde 100 oranında etkili olduğu ortaya çıktı. İlaç şirketi, bunun üzerine nisan ayının başlarında aşının çocuklar üzerinde uygulanabilmesi için acil kullanım izni istedi.

John Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan verilere göre 10 Mayıs itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 106,5 milyondan fazla insan yani nüfusun yaklaşık yüzde 32,5'i aşılandı. ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz tarihine kadar ülkedeki yetişkinlerin yüzde 70'inin en az 1 doz koronavirüs aşısı olmasını hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz haftalarda Moderna tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı vermişti. FDA, 18 Aralık 2020 tarihinde Moderna tarafından üretilen aşıya kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise 6 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Birliği'nin tamamında geçerli pazarlama izni vermişti.