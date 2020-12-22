“BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi?” sorusu, son zamanların en çok merak edilen sorularından bir tanesi haline gelmişti. Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, konu ile ilgili bir açıklama yaparak insanların kafasında oluşan soruları giderdi.

BioNTech Aşısı Mutasyona Uğrayan Koronavirüse Karşı İşe Yarıyor mu?

Geçtiğimiz hafta İngiltere’de yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı duyurulmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, mutasyonun, İngiltere’de vaka sayılarının çok hızlı bir biçimde arttığı güney bölgelerinde tespit edildiğini söylemişti. Bakan Hancock, söz konusu mutasyonun virüsün yayılma hızını da arttırdığını belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, yeni türün yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu duyurulmuştu. Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi tarafından "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" olarak isimlendirilen yeni virüs türünün ortaya çıkması ile beraber insanların kafasında “Aşılar mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı etkili mi?”, “Mutasyon, aşı çalışmalarını etkiler mi?”, “Aşılar Mutasyonlu virüsü yok edebilecek mi?” şeklinde birtakım sorular oluşmuştu.

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech Kurucu Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman haber ajansı DPA’ya konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şahin, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının mutasyona uğrayan COVID-19’a karşı da koruma sağlayacağına inandığını belirtti.

Geliştirdikleri aşının mutasyonlu virüs üzerindeki etkisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şahin, yaptığı açıklamada, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün şu anda güçlü bir biçimde mutasyona uğradığını belirten Prof. Dr. Uğur Şahin, testlere devam etmeleri gerektiğini ve bu sürecin de yaklaşık olarak iki hafta sürebileceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Aşının etki mekanizmasınının önemli ölçüde etkilenmeyeceğine eminiz.”

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, aşıların mutasyona uğrayan COVID-19 üzerinde etkili olup olmayacağı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz.”