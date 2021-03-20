BioNTech Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Yapılacak? Prof. Dr. Uğur Şahin Açıkladı

BioNTech aşısı Türkiye'de ne zaman uygulanacak? Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in aşısının ülkemizde ne zaman uygulanmaya başlanacağına dair BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'den açıklama geldi.

BioNTech Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Yapılmaya Başlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun ülkemize ulaştığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak."

Bu açıklamanın ardından vatandaşların kafasında yeni tip koronavirüs aşısının tam olarak ne zaman uygulanacağı hakkında birtakım soru işaretleri meydana gelmişti. Prof. Dr. Uğur Şahin, AA'ya yapmış olduğu açıklamada geçtiğimiz günlerde ilk 5800 dozu ülkemize ulaşan COVID-19 aşısının Türkiye genelinde ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Uğur Şahin, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre bu ay ülkemizin teslim alacağı 4,5 milyon COVID-19 aşısına değindiği açıklamada, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki BioNTech Aşısının Etkinlik Oranı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, geçen günlerde yaptığı açıklamada BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının faz-3 çalışmaları kapsamında ülkemizde yaklaşık 500 gönüllü üzerinde uygulandığını belirtti.

Prof. Dr. Akova, "Türkiye'deki gönüllüler, Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi. Ama Türkiye'deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye'deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz" sözlerini kullandı.