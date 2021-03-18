BioNTech Aşısı Türkiye'ye Geldi! Kaç Doz Alındı?

BioNTech aşısı Türkiye'ye geldi. Peki, Türkiye, Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer'ın ürettiği yeni tip koronavirüs aşısından ilk etapta kaç doz aldı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruyu yanıtladı.

BioNTech Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Uygulanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında aşılama sürecine ve COVID-19 aşılarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Biliyorsunuz, Türkiye, aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Aşı konusunda, şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum: Hâlihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak" dedi.

Bilim Kurulumuz bu hafta toplanarak, normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi: Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı.



Video: https://t.co/oxid95VjD1 pic.twitter.com/djps20dk4S — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2021

Bakan Fahrettin Koca, "Bir diğer haberimse şu: Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: