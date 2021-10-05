BioNTech Aşısı Vücudumuzu Kaç Ay Koruyor?

Covid-19 aşılarının oldukça yeni olmaları nedeni ile oluşturdukları bağışıklık tepkisinin ne kadar süreceği konusunda çeşitli belirsizlikler mevcut. Pazartesi günü yayımlanan yeni bir rapor, Pfizer Inc ve BioNTech SE ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısının orta vadeli etkinlik oranlarına ışık tuttu. Peki BioNTech aşısı vücudumuzu kaç ay boyunca hangi oranda koruyor?

BioNTech Aşısının Etkinlik Oranı 6. Aydan İtibaren Düşüşe Geçiyor

Lancet isimli bilimsel tıp dergisinde yayımlanan veriler, ikinci dozu takip eden zaman aralığına odaklanıyor. Bu kapsamda aşının son derece bulaşıcı olan Delta varyantına karşı koruma oranı ilk aydan sonra yüzde 93, dördüncü aydan sonra ise yüzde 53 olarak hesaplandı. Diğer varyantlara karşı etkinlik ilk aydan sonra yüzde 97, dördüncü aydan sonra ise yüzde 67 idi.

Altı aylık sürecin ardından yapılan hesaplamalarda ise aşının etkinlik oranının yüzde 47 olduğu hesaplandı. Başka bir deyişle aşının ikinci dozunu takip eden altıncı ayın sonunda, aşının koruma oranı yarı yarıya düşüyor gibi gözüküyor. Tabii ki bu alanda daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Kaiser Permanente Southern California'daki araştırma ekibinin lideri Sara Tartof, "Bize göre bu, Delta varyantının aşı korumasından kaçan bir varyant olmadığını gösteriyor. Öyle olsaydı, muhtemelen aşıdan sonra yüksek koruma oranları görmezdik çünkü bu durumda aşılama işe yaramazdı. Oranlar düşük seviyeden başlar ve düşük kalırdı." ifadelerini kullandı.

Aşıların Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon Bölgesinde Ağrı

Enjeksiyon Bölgesinde Kızarlıklık

Enjeksiyon Bölgesinde Şişme

Düşük Dereceli Ateş

Yorgunluk

Kas Ağrısı

Baş Ağrısı

Titreme

İshal

Dünya genelinde kullanılmakta olan aşıların yaygın yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, düşük dereceli ateş, genel yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme ve ishal yer alıyor. Bu belirtiler hastaların tamamında gelişmiyor ve genellikle birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkıyor.

Bu yan etkilerin haricinde ciddi advers reaksiyonlarının gelişme ihtimali yalnızca yüzde 0,4 olarak kayda geçiyor. Yani her iki yüz elli uygulamadan yalnızca birinde ciddi bir yan etki görülebiliyor ve bu yan etkilerin neredeyse tamamı, hastane ortamında kolaylıkla önlenebiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, alerji hikayesi olan kişilerin hastane ortamında aşılanması gerektiğini öneriyor ve enjeksiyon sonrasında on beş dakika ila yarım saat kadar hastanede beklemelerini tavsiye ediyor. Alerjik reaksiyonlar genellikle enjeksiyondan sonraki ilk dört saat içerisinde gerçekleşir ve şişme ya da hırıltı gibi semptomları içerebilir. Ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.