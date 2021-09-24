CDC'den BioNTech Aşısının 3. Dozunu Yaptırma Tavsiyesi!

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 65 yaş üstünde ve bakımevinde kalan kişilere BioNTech aşısının 3. dozunu yaptırma önerisinde bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Danışma Kurulu, perşembe günü bir arada toplanarak FDA onayının ardından 65 yaşın üstünde ve yüksek risk altında olan kişilerin BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği COVID-19 aşısının ek dozunu almasını önermek için oy kullandı.

BioNTech Aşısının 3. Dozunu Yaptırma Önerisi Kimleri Kapsıyor?

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 65 yaş ve üzerinde olup, hastalık nedeniyle sağlık açısından risk altında olan vatandaşlar üzerinde BioNTech ve Pfizer'ın üçüncü doz aşısının uygulanması için yetki vermişti.

CDC'nin (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) danışma komitesi de 65 yaş üstü ve üzeri kişilere ek doz BioNTech ve Pfizer aşısı olma tavsiyesinde bulunmak için perşembe günü oy kullandı. CDC, tavsiye konusunda yalnızca 65 yaş ve üzerindeki insanların olduğu grupla sınırlı kaldı. FDA'nın onay verdiği başka bir grup olan işleri nedeniyle enfeksiyon riski ile karşı karşıya olan grubun üçüncü doz aşı alması ile ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadı.

Komitenin tavsiyede bulunma oylamasının şimdi CDC'nin başkanı Dr. Rochelle Paula Walensky tarafından gözden geçirilip onaylanması gerekiyor. Tavsiyenin Walensky tarafından onaylanmasının ardından tavsiye tam anlamıyla kararlaştırılmış olacak.

FDA tarafından onaylanan COVID-19 aşıları, hastaneye yatışı önlemede etkili olmayı sürdürüyor. Delta varyantı, yaz boyunca bütün dünyada yaygınlaştı. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatış ve vefat sayısı, dünya genelinde arttı. Temmuz ayı itibarıyla neredeyse tüm hastaneye yatış ve vefatların %97'den fazlasını henüz aşılanmamış kişiler oluşturdu.

Yapılan son araştırmalar, COVID-19 aşılarının etkinliğinin 6 ila 8 ay sonra azalmaya başlayabileceğini ve aşı takviyesinin COVID-19 ve varyantlarına karşı bağışıklık sağlayabileceğini gösteriyor.

CDC, aşısını yaptıranların özellikle COVID-19'u çok ağır bir şekilde geçirmekten korunmaya devam edeceğini belirtiyor. CDC tarafından aktarılan bilgilere göre FDA tarafından yetkilendirilen tüm COVID-19 aşıları, hastalığın şiddetli geçirilmesini ve hastaneye yatışı önlüyor. Koronavirüs aşıları, CDC'ye göre ölüm riskini azaltmada da oldukça etkili olmaya devam ediyor.