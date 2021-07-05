Bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızın merkezinde yer alan Covid-19, son dönemlerde çeşitli varyantlar ile gündeme geliyor: Bunlardan birisi, daha tehlikeli olduğu kabul edilen Delta Varyantı olarak biliniyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bir araştırma ile Biontech aşısının Delta varyantından koruma oranı açıklandı.

Biontech Aşısı Delta Varyantına Karşı Etkili mi?

İsrail İbrani Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmada Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğu gözlemlendi. Araştırmanın sonucuna göre Biontech aşısı, Delta varyantına karşı yüzde 70 oranında etki gösteriyor. Ayrıca aşılanmış kişiler semptom gösterseler dahi, ciddi semptom yaşama riskleri, diğer kişilere nazaran çok daha düşük seviyelerde yer alıyor. İsrail'de daha önceki tarihlerde yapılan araştırmalar, Biontech aşısının diğer varyantlara karşı yüzde 95 oranında koruma sunduğunu ortaya koymuştu.

Aşıların Yan Etkileri Neler?

Enjeksiyon Bölgesinde Ağrı

Enjeksiyon Bölgesinde Kızarlıklık

Enjeksiyon Bölgesinde Şişme

Düşük Dereceli Ateş

Yorgunluk

Kas Ağrısı

Baş Ağrısı

Titreme

İshal

Dünya genelinde kullanılmakta olan aşıların yaygın yan etkileri arasında enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, düşük dereceli ateş, genel yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, titreme ve ishal yer alıyor. Bu belirtiler hastaların tamamında gelişmiyor ve genellikle birkaç gün içerisinde tamamen ortadan kalkıyor.

Bu yan etkilerin haricinde ciddi advers reaksiyonlarının gelişme ihtimali yalnızca yüzde 0,4 olarak kayda geçiyor. Yani her iki yüz elli uygulamadan yalnızca birinde ciddi bir yan etki görülebiliyor ve bu yan etkilerin neredeyse tamamı, hastane ortamında kolaylıkla önlenebiliyor.