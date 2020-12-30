BioNTech CEO’su Şahin: Koronavirüs 10 Yıl Daha Hayatımızdan Çıkmayacak

Dünyanın farklı noktalarında etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşıların denemeleri uzun bir zamandır sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer ile iş birliği yaparak aşı geliştirmelerinde önemli rol oynayan BioNTech CEO’su Şahin, COVID-19’un en az 10 yıl daha hayatımızdan çıkmayacağını belirtti.

BioNTech CEO’sundan COVID-19 Yorumu

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile iş birliği yaparak aşı geliştiren şirketin CEO’su Uğur Şahin, hafta içerisinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında kendisine hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin yöneltilen sorulara karşılık olarak “Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var. Koronavirüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak” ifadelerini kullandı.

Türk bilim insanı Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada İngiltere’de görülen yeni mutasyonlu koronavirüsün sonrasında insanların kafasında meydana gelen “BioNTech aşısı mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili mi?” sorusuna yanıt vermişti. Pfizer ile BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının “SARS-CoV-2 VUI 202012/01” olarak adlandırılan yeni virüs türünün üzerinde olumlu bir etkisinin olup olmadığına dair sorulara yanıt veren Şahin, "Aşıyı mutasyona uğramış yaklaşık 20 virüs varyasyonu üzerinde test ettik. Aşının sağladığı bağışıklık tepkisi, her virüs varyasyonunu etkisiz hale getirdi” sözlerini kullanmıştı.

COVID-19’un geçirdiği mutasyonla beraber çok daha güçlü bir hale geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Şahin, aşının test sürecinin devam etmesi gerektiğini, bu sürecin de yaklaşık olarak iki hafta kadar sürebileceğini söylemiş ve ifadelerine şu şekilde devam etmişti: “Aşının etki mekanizmasının önemli ölçüde etkilenmeyeceğine eminiz.”

BioNTech Türkiye'ye Geliyor

Mutasyonlu koronavirüs hakkında olumlu açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şahin ayrıca geçtiğimiz günlerde şirketin faaliyetlerini Türkiye’de de sürdürmek istediğini söylemişti. Prof. Dr. Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye’ye ilk defa ürünlerimizi getiriyoruz. Türkiye’de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz. Mühim olan bu enfeksiyon aşılarından başka kanser çalışmalarını da Türkiye’de yapmak istiyoruz” sözlerine yer vermişti.

Siz Uğur Şahin’in koronavirüs hakkındaki değerlendirmesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz.