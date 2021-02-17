BioNTech CEO'sundan Koronavirüs ile ilgili Korkutan Açıklama

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken aşılama da bir yandan sürüyor. BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüsün kaç yıl daha kalacağını açıkladı.

Koronavirüs Kaç Yıl Daha Kalacak?

BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, "Salgını Yenmede Uluslararası İşbirliği" konulu etkinliğe katıldı. Prof. Dr. Uğur Şahin etkinlikte açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl ocak ayında salgının farkına varmalarıyla bir şeyler yapma sorumluluğu hissettiklerini paylaştı.

Şahin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Bu projeyi nasıl finanse edeceğimizi bilmiyorduk.

Örnek vermek gerekirse, gelecek iki yıl için toplam bütçemiz yaklaşık 350 milyon dolardı ve projenin 1,5 milyar civarında giderinin olacağını biliyorduk.

Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama hala başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz.

Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz.

Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık.

Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor.

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere koronavirüs salgını 10 yıl daha kalacak.

Dr. Özlem Türeci hızlı, güvenilir ve etkili bir aşı geliştirmek için ışık hızı ile projeye başladıklarını paylaştı.

Türeci, salgının benzeri görülmemiş bir boyuttaki sağlık krizi olduğu belirtti ve aşıyı geliştirirken birçok engeli aştıklarını, benzer şekilde şimdi de aşının dağıtımında engellerin üstesinden gelmek zorunda olduklarını söyledi.

Sizler BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yapmış olduğu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.