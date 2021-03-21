BioNTech Kanser Aşısı İçin Tarih Verdi!

BioNTech kanser aşısı üzerinde çalışıyor. Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Dr. Özlem Türeci, aşının ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı. Dr. Türeci tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

BionTech Kanser Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde toplamda 123 milyon kişiye bulaşan COVID-19, 2 milyon 700 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeni tip koronavirüsle mücadelede aşılar çok büyük bir rol oynuyor.

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, ilk onaylı aşıyı geliştirerek büyük bir başarının altına imza atmıştı. Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı törende Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci'ye Federal Cumhuriyet Liyakat Nişanı verilmişti.

NTV'deki habere göre mRNA teknolojisi diğer hastalıklarla mücadelede de kullanılabilir. mRNA yöntemi aracılığıyla vücuda enjekte edilen RNA molekülleri, virüsle mücadele edecek proteinlerin üretilmesini sağlayacak bilgiyi bağışıklık sistemine ulaştırıyor.

Söz konusu teknolojinin kansere ve tümöre karşı da kullanılabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Dr. Türeci, “mRNA teknolojisine dayanan farklı kanser aşılarımız var. Bu tip tedavi yöntemi ve geliştirme süreçlerinde tahmin yapmak zordur fakat birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşımızı da insanlara sunmaya hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

BioNTech Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Yapılacak?

Prof. Dr. Uğur Şahin, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre bu ay ülkemizin teslim alacağı 4,5 milyon COVID-19 aşısına değindiği açıklamada, "Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık bunlar geçen hafta tamamlandı. Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BionTech Aşısı Etkinlik Oranı Nedir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, geçen günlerde yaptığı açıklamada, BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının faz-3 çalışmaları kapsamında ülkemizde yaklaşık 500 gönüllü üzerinde uygulandığını belirtti.

Prof. Dr. Akova, "Türkiye'deki gönüllüler, Amerika ve Avrupa'da yürütülen bir çalışmanın parçasıydı. Bu çalışma ile ilgili sonuçlar bilimsel makale halinde yayımlandı ve aşının yüzde 94,5 civarında etkili olduğu gösterildi ama Türkiye'deki 500 gönüllünün durumuna ait özel bir yayın yapılmadı. O genel havuzun içerisinde Türkiye'deki gönüllerde de benzer bir etkinlik olduğunu kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.