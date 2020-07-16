BioNTech'in Geliştirdiği Koronavirüs Aşısı Çin'de Denenecek

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, Çin'de insanlar üzerinde denenecek. Söz konusu aşı adayı, daha önce Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde denenmişti. Detaylar haberimizde.

Koronavirüs Aşısı Çin'de İnsanlar Üzerinde Test Edilecek

BioNTech tarafından geliştirilen aşı adayı, 18 yaş ve üzeri insanlarda yeni tip koronavirüse karşı bağışıklık kazandırmayı amaçlıyor. Söz konusu aşı adayı daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da az sayıda gönüllü üzerinde test edilmişti.

BioNTech şirketinin geliştirdiği aşı adayının birinci fazı az sayıda gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. Birinci fazda aşı adayının güvenli olup olmadığı test edildi. Yapılan testler sonucunda aşı adayının güvenli olduğu ve gönüllüler üzerinde bağışıklık oluşturduğu gözlemlendi. Şirket tarafından yapılan son açıklamaya göre aşı adayı bu kez Çin'de insanlar üzerinde test edilecek.

Birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz ne anlama geliyor? COVID-19 aşısının piyasaya sürülmesi ve yaygın olarak kullanılabilmesi için faz 1, faz 2 ve faz 3 olmak üzere toplamda üç aşamada insanlar üzerinde denenmesi gerekiyor.

Genellikle ilk aşama yani birinci faz, az sayıda gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor ve aşı adayının güvenli olup olmadığı gözlemleniyor. Aşı adayının güvenli olduğu ve herhangi bir ciddi yan etkisinin olmadığı gözlemlendiği takdirde ikinci faza geçiliyor. Aşı adayı, ikinci fazda 100'den fazla gönüllü üzerinde test edilirken üçüncü fazda ise 1000'den fazla gönüllü üzerinde deneniyor.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 15 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 215.940 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.419'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 197.733 olarak açıklandı.