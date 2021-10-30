BioNTech Koronavirüs Aşısının 5-11 Yaşta Kullanımı Onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BioNTech koronavirüs aşısının 5-11 yaşta kullanımını onayladı. 12 yaş ve üzeri çocuklar için zaten uygun olduğu belirtilen COVId-19 aşısının belirtilen yaş aralığındaki çocuklara uygulanabileceği belirtildi.

Çocuklar Kaç Doz BioNTech Koronavirüs Aşısı Olabilecek?

FDA, BioNTech aşısının 5-11 yaşta kullanımına onay verdi. BioNTech ve Pfizer'ın geliştirmiş olduğu küçük çocuklara yönelik COVID-19 aşısı, 12 yaş ve üstü kişilere uygulanan dozun üçte biri kadarını oluşturuyor. İki doz alacak çocuklara aşının üç hafta ara ile uygulanması gerekiyor.

New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre alınan karar 28 milyondan fazla çocuğu ilgilendiriyor. FDA yetkilisi Janet Woodcock, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Woowcock, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bir anne ve doktor olarak ebeveynlerin, bakıcıların, öğretmenlerin, okul personellerinin ve çocukların bu onayı uzun zamandır beklediklerini biliyorum. Küçük çocukları COVID-19'a karşı aşılamak, ülkeyi normalleştirmeye daha da yakınlaştıracak."

FDA, devam eden bir çalışmanın parçası olarak aşı uygulanan 5 ile 11 yaş arasındaki 3100 çocukta ciddi bir yan etki tespit edilmediğini söyledi. Söz konusu koronavirüs aşısının küçük çocuklarda güvenli ve etkili olduğu açıklandı.

CDC'ye (Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) bağlı bir komite, çocuklara koronavirüs aşılarının nasıl yapılması gerektiğine ve özel tavsiyelerde bulunup bulunulamayacağına karar vermek için önümüzdeki hafta toplanacak.

Komitenin tavsiyesinin ardından son bir onaydan daha geçilecek. Eğer onay verilirse Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan 5 ila 11 yaşlarındaki çocuklar da aşılanmaya başlayacak.

Pfizer-BioNTech aşısı, FDA tarafından ağustos ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için tam onay verildi ancak halen 12 ila 15 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni kapsamında. Söz konusu aşı, ABD'de FDA tarafından 12 yaşından küçük çocuklar için izin verilen tek aşı oldu.

FDA tarafından paylaşılan bilgilere göre 5 ile 11 yaş arasındaki yaklaşık 8 bin 300 çocuk koronavirüs nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Ekim itibarıyla 5-11 yaş arasındaki 146 çocuk COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.