FDA Onayı Alan BioNTech Koronavirüs Aşısı İçin Uğur Şahin’den Açıklama!

BioNTech koronavirüs aşısı, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmıştı. Almanya merkezli BioNTech firmasının kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, FDA onayı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

BioNTech Koronavirüs Aşısı İçin Önemli Bir Adım

BioNTech koronavirüs aşısı, kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay almıştı. FDA tarafından yapılan açıklamaya göre geliştrilen aşı 16 ve üzeri yaştakilere yapılabilecek. Önümzüzdeki günlerde dağıtıma başlayacak olan aşının ilk olarak sağlık çalışanları ile bakımevlerinde yaşayan yaşlılara yapılacağı belirtiliyor.

BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, FDA onayı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Söz konusu onay ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şahin, “FDA’nın onay vermesi aşının geliştirilmesinde çok önemli bir adımdır” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Uğur Şahin, konu ile ilgili CNN International’a yaptığı açıklamada, “Bu çok önemli bir kilometre taşıdır. Böylesine güzel bir görüşme yaptığımız için ve FDA aşıya izin verdiği için gerçekten mutluyum. Böylece aşımızı ABD nüfusu için kullanılabilir hale getirebiliriz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şahin, “En önemli sonuç aşılananların hastaneye yatma riskinin çok daha düşük olmasını beklememiz. Bu, ABD'de hastaneye yatma riskinin daha düşük olmasını beklediğimiz anlamına geliyor. Elbette salgının hızını azaltmak için nüfusun büyük bir kısmına ulaşmamız gerektiğinden, önümüzdeki birkaç ay içinde pandeminin yayılması üzerinde doğrudan bir etkimiz olmayacak” dedi.

Almanya merkezli BioNtech ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer, bu yıl içerisinde 50 milyon doz, önümüzdeki yılın sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor. 40 bin gönüllü üzerinde denenen klinik çalışmalarda aşının yüzde 95 oranında etkili olduğu duyurulmuştu.

BioNtech Aşısınının Yan Etkileri Neler?

Ülkemizde gerçekleştirilen faz 3 çalışmalarında gönüllü olan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, geçtiğimiz haftalarda söz konusu aşının yan etkilerini anlatmıştı. Doç. Dr. Savaşçı, “İkinci dozda daha hafif belirtiler oldu, yan etki olarak. Aşı yerinde ağrım oldu, diğer belirtilerim olmadı. 15 gün sonra antikor seviyesi bakılacak, aşının tutup tutmadığını anlamış olacağız. 2 yıl takipli olacağız. Her gün takip sistemine belirtilerimizi giriyoruz, bize bir elektronik cihaz verildi. Her gün ateşimizi ölçüyoruz. Herhangi bir belirti olursa direk yetkililer ile temasa geçiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.