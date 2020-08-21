BioNTech Koronavirüs Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı

BioNTech koronavirüs aşısı için çalışmalarına devam ediyor. BioNTech koronavirüs aşısı hakkında yeni bir açıklama yaptı. İşte BioNTech'in koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklama.

BioNTech Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından koronavirüs aşısı hakkında açıklama geldi. Independent'in aktardığı habere göre, BioNTech açıklamasında potansiyel aşının araştırmalarının başarılı olması halinde ekim ayında onay için başvurulacağı bilgisini verdi.

Açıklamada BNT162b1 adlı aşı adayının 11 bin katılımcıya uygulandığı ve katılımcıların yüzde 20'sinde hafif ve orta ateşle karşılaşıldığı bilgisi de paylaşıldı. Şu anda koronavirüs aşısı için çalışmalar son hızıyla devam etmekte.

Vaka Sayısı Kaç Oldu?

20 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 254.520 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.058'e yükseldi.