BioNTech Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!

İlaç şirketi Pfizer ve biyoteknoloji şirketi BioNTech'in birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı klinik denemelere devam ediyor. BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, COVID-19'a karşı geliştirdikleri aşı ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Prof. Dr. Şahin, söz konusu aşının profilinin mükemmele yakın olduğunu belirtti. Prof. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

BionTech Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşı hakkında "Ben bu aşıyı neredeyse kusursuz görüyorum. Profili de bence mükemmele çok yakın” ifadelerini kullandı. Geliştirilen aşıya çok güvendiklerini belirten Prof. Dr. Şahin, gerçekleştirilen denemeler neticesinde güvenlik verilerine dayanarak bu ifadeleri kullandığını söyledi.

Prof. Dr. Uğur Şahin, CNN'e yaptığı açıklamada, "Sık sık ateş görmüyoruz. Aşı denemelerine katılanların yalnızca küçük bir kısmında ateş var. Ayrıca baş ağrısı veya yorgunluk hissi gibi çok daha düşük semptomlar görüyoruz. Bu tür aşılarda görülen semptomlar geçicidir, genellikle bir veya iki gün gözlenir ve sonra kaybolur" şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri aşının ekim ortası ya da kasım başında yasal onay için hazır olacağını belirten Prof. Dr. Şahin, aşı yasal onay aldıktan sonra aşılamaya başlayabileceklerini söyledi. Pfizer ve BioNTech'in birlikte geliştirdiği aşının yasay onay alması durumunda 2020 yılının sonuna kadar 100 milyon doz, 2021 yılının sonuna kadar ise 1.3 milyardan fazla doz üretilmesi hedefleniyor. Pfizer ve BioNTech, Avrupa Birliği ile 200 milyon dozluk aşı için anlaşmıştı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 9 Eylül itibarıyla toplam vaka sayısı 284.943 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.837'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 254.188, hastalarda zatürre oranı ise %7,4 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.181 olduğu belirtildi.