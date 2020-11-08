BioNTech Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!

BioNTech koronavirüs aşısı için tarih paylaştı. Çok sayıda ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken BioNTech firmasının CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’den tüm dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının tarihi ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
BioNTech Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile bu zamana kadar bir milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Tüm dünya, COVID-19 salgınının sona ermesi için etkili ve güvenli bir aşının piyasaya sürülmesini bekliyor. Almanya merkezli BioNTech koronavirüs aşısı çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.
BioNTech firması tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının aralık ayının sonunda Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay alması bekleniyor. Şirket tarafından geliştirilen aşı onay aldığı takdirde bu zamana kadar ilk kez enfeksiyona karşı gen aşısı uygulanacak. Biyoteknoloji firması, üretim ve tedarik aşamaları için Ameirka Birleşik Devletleri merkezli Pfizer ile iş birliği yaparak aşının üretimine başladı.
BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Şimdiye dek 40 binden fazla gönüllüye aşı uygulandı. Faz 3'ü başarıyla tamamlayabilirsek bu ayın ikinci yarısında EMA ve FDA'ya dosyalarımızı yollayacağız ve dosyalar en az bir ay EMA ve FDA tarafından incelenecek. O süre içerisinde bizden isteyecekleri soruları da yanıtlayacağız. FDA ve EMA çalışmalarımızı olumlu bulursa, aralık ayının son günlerinde aşının Avrupa ve Amerika'da dağıtımını onaylayabilir. Bu da ilk birkaç milyon doz aşı için olacak. 2021 Ocak-Şubat ayında Avrupa'ya ve Amerika'da aşılarımızı dağıtmaya başlayabiliriz” dedi.
Prof. Dr. Şahin, “Altıncı aya kadar ise en azından 200-300 milyon doz dağıtmayı planlıyoruz. Tabii bu, aşıda istediğimiz sonuçları alıp başarılı olabilirsek olacak. Türkiye için de Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirmemiz gerekecek. Bir protokol imzalandığı taktirde Ocak-Şubat-Mart aylarında Türkiye'ye de aşı dozlarını getirme imkânı doğacak. Sağlık Bakanlığı kaç doza ihtiyaç olduğu ve ne zaman gerekli olduğunu bildirdiği taktirde, Türkiye için de yeterince aşı ayırmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.
BioNTech koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şahin, "2021'in sonuna kadar 1,3 milyar doz aşı üretebileceğimizi düşünüyoruz. Aşıların tedariği için ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Japonya, İngiltere ile anlaşmalar yaptık. Çin ile de iş birliği yapacağız. Planlanan bu üretimi sağlayabilmek için aynı zamanda Almanya Marburg'da yeni bir aşı üretim tesisi açtık. 1,3 milyar doz için bir hesaplama yapacak olursak, partnerimiz Pfizer'ın da ABD'deki iş birliği ile ayda 100-110 milyon doz üretebileceğiz ve yaklaşık 10 ay gibi bir sürede bu hedefe ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.
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