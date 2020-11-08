BioNTech Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi!

BioNTech koronavirüs aşısı için tarih paylaştı. Çok sayıda ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken BioNTech firmasının CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’den tüm dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının tarihi ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

BioNTech Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile bu zamana kadar bir milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Tüm dünya, COVID-19 salgınının sona ermesi için etkili ve güvenli bir aşının piyasaya sürülmesini bekliyor. Almanya merkezli BioNTech koronavirüs aşısı çıkış tarihi ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.