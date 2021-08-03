BioNTech ve Moderna Covid-19 Aşı Fiyatları Zamlandı

BioNTech ve Moderna Covid-19 aşı fiyatları pahalandı. Avrupa, tedarik kesintileri ve rakip ürünlerin yan etkileriyle ilgili endişelerle mücadele ederken, yeni AB tedarik sözleşmelerinde Pfizer Covid-19 aşısının fiyatını dörtte birden fazla, Moderna ise onda bir oranında zamlandı.

BioNTech ve Moderna'dan Covid-19 aşı fiyatlarına güncelleme

Pfizer/BioNTech ve Moderna, Avrupa Birliği ile yaptığı yeni sözleşme kapsamında Covid-19 aşılarının fiyatını yükseltme kararı aldı.

Financial Times, Pfizer'in %25'in üzerinde bir fiyat artışı gördüğünü bildirirken, Moderna ise kabaca %10 artış yaşadı. Pfizer, daha önce aldığı 18.41 dolar ile karşılaştırıldığında AB'den artık aşı başına yaklaşık 23.16 dolar alacak. Moderna aşısı ise 22.60 dolardan 25.50 dolara çıktı. FT raporlarına göre Moderna'nın planı daha fazla zam yapmaktı, ancak sipariş artırılarak fiyatın düşmesi sağlandı.

Aşı fiyatlarının artma sebebi olarak ise Delta varyantının daha hızlı yayılıyor olması gösterildi. Delta varyantı yüzünden tüm ülkelerden gelen aşı talebi de artış gösterdi.

Anlaşmalar 2023'e kadar 2,1 milyar dozu kapsıyor ve mRNA aşılarının AstraZeneca ve Johnson & Johnson'dan daha yüksek etkinlik oranlarına sahip olduğunu gösteren Faz III deneme verilerini takip ediyor. Pfizer geçen hafta COVID aşısı için küresel satış tahminini 2021'de 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara yükseltti.

Şu ana kadar her iki şirketin de ABD hükümet yetkilileriyle bir sonraki müzakere turunda fiyatları yükseltmeyi umduğuna dair bir işaret yok. Pfizer, aşısını yoksul ülkelere indirimli olarak sağladığını söyledi. Her iki durumda da hem Pfizer hem de Moderna aşıları ABD ve AB vatandaşları için ücretsiz olarak sağlanmakta ve öngörülebilir gelecek için ücretsiz şekilde yapılmaya devam edecektir.

BioNTech aşısı Delta'ya etkili mi?

Pfizer ve Moderna'nın mRNA tabanlı aşıları Delta varyantının iletimini azaltmada oldukça etkili olmayabilir, ancak birden fazla ülkeden elde edilen mevcut veriler, iki aşının COVID-19 hastane yatışlarını ve Delta varyant enfeksiyonlarından kaynaklanan ölümleri önlemede %96 etkili olduğunu göstermekte.

İngiltere Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından mayıs ayının sonlarında yapılan araştırma, iki doz BioNTech ya da AstraZeneca aşısının Delta'ya karşı etkili olduğunu gözler önüne serdi. Söz konusu varyanta karşı BioNTech aşısı yüzde 88 oranında etkiliyken AstraZeneca aşısı ise yüzde 60 oranında etkili olduğunu belirtelim. Her iki aşının da bir dozu B1617.2'ye karşı yüzde 33,5 oranında etkinliğe sahip.