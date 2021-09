BioNTech, mRNA Kanser Aşısı İçin İnsan Denemelerine Başlıyor

BioNTech, mRNA kanser aşısı için fareler üzerinde gerçekleştirmiş olduğu testlerde yakaladığı başarının ardından insan denemelerine başlanması için harekete geçiyor.

Dünyanın dört bir yanında etkisi sürmekte olan yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirmek için Pfizer ile ortaklık yapan biyoteknoloji şirketi şimdi de mRNA'nın kansere çözüm olup olmayacağının yanıtını bulmayı amaçlıyor.

mRNA aşıları, insan vücudunu bir virüsün küçük bir parçasını üretmesi için aldatması ile çalışıyor. Bu, Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısında SARS-CoV-2'nin spike proteinin yalıtılmasında kullanılmıştı. Parçacıklar vücuttaki belirli hücrelere tutunmuş ve böylece virüsün daha fazla kopyası elde edilmişti.

İnsan vücuduna enjekte edildikten sonra hücrelere virüsün kendisini değil, spike proteinlerini oluşturma talimatı verecek şekilde geliştirilen aşı, bağışıklık sistemini yeniden şekillendirmede ve vücudu insanı hastalığa karşı kapalı tutması için eğitmede yeterli bir sonuç veriyor.

Vücut en nihayetinde spike proteinini her zaman hatırlayacak bir noktaya evrilmiş oluyor. Bağışıklık sistemi böylece gelecekte karşılaşılabilecek herhangi bir virüsü yok etmek için söz konusu proteinleri kendiliğinden üretebilir.

BioNTech ile Pfizer'ın COVID-19 aşısının oldukça büyük bir etkisi olduğunu belirtmek gerekiyor. The New England Journal of Medicine tarafından temmuz ayında yayımlanan bir çalışma, iki doz BioNTech aşısının Alfa varyantının yol açtığı semptomatik vakalara karşı %93,7 koruma sağladığını, Delta varyantının semptomatik vakalara karşı ise %88 koruma sağladığını ortaya çıkarmıştı. Buna ek olarak Public Health England da yakın zamanlarda hastaneye yatmayı %96 oranında önlediğini bildirmişti.

BioNTech, elde edilen bu olağanüstü başarıların ardından diğer hastalıkların tedavisinde mRNA'nın ne kadar etkili olabileceğini araştırıyor. Şirket, kanser için geliştirmiş olduğu yeni tedavi ile ilgili yeni verileri hakemli dergi Science Translational Medicine'de yayımladı.

BioNTech'in mRNA Kanser Aşısı Nasıl Geliştirildi?

BioNTech liderliğindeki ekip, hücrelere sitokin yapma emri veren bir mRNA karışımı geliştirdi. Çalışma, büyümeyi kontrol etmek için ihtiyaç duyulan hücreler tarafından salınan küçük proteinleri, immün sistem hücrelerinin etkinliğini ve kanser hücrelerini içeriyor.

Çalışmanın merkezinde mRNA ile kodlanan 4 tip kanser yer alıyor: interlökin-12 (IL-12), interferon-alfa, granülosit-makrofaj koloni uyarıcı faktör ve IL-15 suş.

mRNA kanser aşısı çalışmasının yazarları, "mRNA, sitokinlerin geçici ve lokal translasyonunu sağlamak için ideal bir terapötiktir" ifadelerini kullandı. Ekip, mRNA'yı 20 farede test etti. Tedavi, tümör büyümesini durdurdu. Farelerin 17'sinde (%85) kanserin tamamen gerilemesini sağladı.