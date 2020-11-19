BioNTech ile Pfizer’ın Koronavirüs Aşısının Dağıtım Tarihi Belli Oldu

BioNTech ile Pfizer’ın koronavirüs aşısının dağıtım tarihi açıklandı. Peki, COVID-19 aşısı ne zaman dağıtılacak? BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Reuters haber ajansına konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

BioNTech ile Pfizer’ın Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Dağıtılacak?

Pfizer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, geliştirdikleri aşının yüzde 90’dan fazla etkililik oranına sahip olduğunu duyurmuştu. Şirket tarafından son yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının yüzde 95 oranında etkili olduğu ve ciddi bir yan etkisinin olmadığı belirtilmişti. Bu açıklamanın üzerine çok sayıda insanın kafasında “BioNTech ile Pfizer’ın koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?” gibi birtakım sorular oluşmuştu.

BioNTech firmasının kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Reuters haber ajansına yaptığı açıklama ile beraber insanların kafalarında oluşan soruları giderdi. Prof. Dr. Şahin, geliştirdikleri COVID-19 aşısının dağıtımına Noel Bayramı olan 25 Aralık tarihinden önce başlanabileceğini duyurdu. Prof. Dr. Şahin, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) COVID-19 aşısının acil durumlarda kullanılması onayını aralık ayının ortasında verebileceğini söyledi.

Geliştirdikleri aşının Avrupa Birliği’nde yer alan koşullu kullanma onayının aralık ayının ortasında alınabileceğini belirten Prof. Dr. Şahin, “Her şey iyi giderse sanıyorum Aralık’ın ikinci yarısında onay alıp Noel’den önce dağıtıma başlayabiliriz. Ancak bu sadece her şeyin olumlu gitmesi durumunda mümkün olabilir” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Cuma günü geliştirdikleri aşının Amerika Birleşik Devletleri’nde acil durumlarda kullanılmasına yönelik izin için başvuru yapacak. Konu ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın Reuters’a yaptığı açıklamada, FDA’nın 8 ile 10 Aralık tarihleri arasında söz konusu aşıyı değerlendirmek için toplanabileceğini fakat bunun kesin olmadığını belirtti. FDA’dan ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının faz 3 yani üçüncü aşamadaki klinik deneylerine 43 binden fazla gönüllü katılmıştı. 43 binden fazla gönüllünün katıldığı klinik deneyler kapsamında aşının etkililik oranı yüzde 95 olarak açıklandı. Aşının eksi 70 santigrat derecede depolanması gerekmesi aşının dağıtım sürecini ciddi oranda etkiliyor. Geliştirilen aşının beş gün boyunca normal soğutucuda da saklanabildiği söyleniyor.