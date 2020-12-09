BioNTech'ten Türkiye'ye 25 Milyon Doz Aşı Gelecek! Koca'dan Önemli Açıklama

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Koronavirüs aşısında son durum ne? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı ile ilgili açıklama geldi. Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı yapılacak? Koronavirüs aşısı ne zaman geliyor? İşte detaylar.

Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Aşısı Açıklaması: Hedef 50 Milyon Vatandaşı Aşılamak

Habertürk'ten Fatih Altaylı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca tarafından Fahrettin Altaylı'ya yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Sürekli listeler dolaşıyor sosyal medyada ve medyada. Amerika 600 milyon doz, Hindistan 1,4 milyar doz, İngiltere 300 milyon doz, Almanya 300 milyon doz gibi sayılar. Biz bunların arasında 50 milyon doz ile altlarda gösteriliyoruz. Ama şunu kimse sormuyor. Bu bahsedilen dozlar bu ülkelere ne zaman verilecek bu aşılar ne zaman halka ulaşacak ve uygulanacak. Alacaklar da ne zaman alacaklar meselesi var. Bunların büyük bölümü 2021 sonuna kadar hatta daha sonrasına söz edilen sayılar. Biz ise acilen bu aşıları istiyoruz. Yazdan önce istiyoruz. İngiltere aşı yapmaya başladı bugün. Peki kaç doz. Ay sonuna kadar 600 bin doz. Almanya Nisan sonuna kadar 11 milyon doz yapabilecek. Yani 5,5 milyon kişi.

Biz ise Nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşıyı yapmış olacağız. Ama bizim asıl hedefimiz o tarihe kadar 100 milyon dozu temin edip, yapmış olmak. İnaktif aşıların üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için biz hızlıca Sinovac’tan temin edebiliyoruz.

Hala diğerleri ile de görüşmelerimiz sürüyor. Çok açık söylüyorum bizim hedefimiz 100 milyon dozu en geç Nisan sonuna kadar temin edip, uygulamış olmak. Sonrası zaten yaz. Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart.

Biontech'ten 25 Milyon Doz Aşı Geliyor!

Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Biontech'in sahibi Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin ile yapılan görüşmeyi sordu.

Altaylı ile Koca arasında geçen diyalog şu şekilde:

Fahrettin Koca: "Biontech aşısı da gelecek. Üretimi zor bir aşı, taşıması belirli koşullara bağlı bir aşı. Onlarla da bir yere vardık. Yıl sonuna kadar 25 milyon dozu verebilecekler. Biz bunu erkene çekmeye çalışıyoruz. Yoksa Biontceh aşı da gelecek. Mesele zamanlama. Biz yazdan önce istiyoruz. Yangınımız var. Bir an önce söndürmemiz lazım. Ama Biontech aşısı da gelecek."

Fatih Altaylı: "Ne zaman gelecek Fahrettin Bey"

Fahrettin Koca: "Yeni yıla kadar bir kısım gelir. Nisan’a kadar gerisi gelsin diye uğraşıyoruz. Bize Nisan’a kadar en 100 milyon doz gerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Nisan ayında bu belayı bitirmek, gündemden düşürmek istiyoruz. Bu yüzden tem aşılarla ilgiliyiz."

Fatih Altaylı: "Biontech daha pahalı diye mi istemiyoruz diye düşünüyor bazıları"

"İstemiyoruz diye bir şey yok. Alacağız. En az 25 milyon doz alacağız. Fiyat da pahalı değil. Bizim Biontech ile anlaştığımız fiyat Çin aşısını aldığımız fiyat ile aynı"

Fatih Altaylı: "11 dolar mı yani?"

Fahrettin Koca: "Hemen hemen."

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