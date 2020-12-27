Prof. Dr. Şahin Açıkladı: BioNTech Türkiye’ye Geliyor!

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Şahin, Türkiye’de de BioNTech şirketinin ofislerini açmak istediklerini söyledi. Peki, BioNTech Türkiye’ye ne zaman gelecek? Prof. Dr. Şahin tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

BioNTech Türkiye’ye Ne Zaman Gelecek?

Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye’ye ilk defa ürünlerimizi getiriyoruz. Türkiye’de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz. Mühim olan bu enfeksiyon aşılarından başka kanser çalışmalarını da Türkiye’de yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de BioNTech şirketinin ofislerini açmak istediklerini belirten Prof. Dr. Şahin, “Allah izin verirse gelecek yaz Türkiye’de de kanser bölümünde klinik çalışmalarına başlarız. Planlarımız var. Bunları inşallah başarabiliriz. Şimdi 2021 yılında normal bir duruma geldikten sonra hakikaten Türkiye’de değişik yerlerde BioNTech şirketinin ofislerini açmak ve AR-GE yapmak istiyoruz. Türk üniversiteleri ve şirketleriyle beraber çalışmak istiyoruz. İlk senede belki bir iki üç proje olabilir ve başarılı olursak projeleri fazlalaştırabiliriz" şeklinde konuştu.

İlk olarak bu yıl sonuna kadar 550 bin doz aşının Türkiye’ye gönderileceğini belirten Prof. Dr. Şahin, “Yıl sonu bu dozlar Türkiye'ye gidecek. İlk olarak lojistik konusuna hazırlanmamız lazım. Aşının nasıl yan etkisi olacak, mesela alerji, bu olduğunda nasıl davranılacak, bunların tümünün bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık personelinin buna hazır olmasını, aşının güvenli bir şekilde verilmesini istiyoruz. Belki birkaç gün gecikme olabilir. 30 milyon aşıyı 2021 sonuna kadar göndermeyi düşünüyoruz. Mart sonuna kadar 4.5 milyon aşı dozu planladık aşılar dünyanın her yerine lazım. Adil bir şekilde dozları yetiştirmek istiyoruz. 2021 sonuna kadar Allah'ın izniyle başarabilirsek, 30 milyonu Türkiye'ye yetiştirebiliriz” dedi.

BioNTech Aşısının Yan Etkileri Neler?

Geliştirdikleri aşının bu zamana kadar toplamda 1,5 milyon kişiye yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, yan etki olarak baş ağrısı, kol ağrısı, hafif yorgunluk ve bazen ateş görüldüğünü fakat bu yan etkilerin bir iki gün içerisinde kaybolduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: