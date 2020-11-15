BionTech ve Pfizer’in Aşısını Yaptıran Doktor Neler Yaşadığını Anlattı

Prof. Dr. Necmettin Ünal, Almanya merkezli BioNTech ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın birlikte geliştirmiş olduğu koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra neler yaşadığını Sözcü’ye anlattı. Prof. Dr. Ünal, aşı yaptırmayı reddedenlerin yapmış olduğu yanlışı ortaya koymak için rol model olduğunu belirtti.

BionTech ve Pfizer’in Koronavirüs Aşısının Yan Etkileri

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketinin yeni tip koronavirüse karşı geliştirmiş olduğu aşı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal üzerinde denendi. Prof. Dr. Ünal, 27 Ekim’de yaptırdığı aşılama sonrasında neler yaşadığını Sözcü’ye anlattı.

Aşı yaptırdıktan sonra ateşinin yükseldiğini belirten Prof. Dr. Ünal, “Yoğun bakımcı olmam nedeni ile risk olasılığım oldukça yüksek… Bu konuda en iyi önlem, başarılı bir uygulama olduğuna inandığım aşıyı yaptırmak oldu. Aşı 27 Ekim günü bende uygulandı ve ilk gün hafif biçimde ateşim yükseldi, onun dışında hiçbir yakınmam yok. Aşı retleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef arttı. Bunun yanlışlığını da ortaya koymak için rol-model oldum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ünal, açıklamasına şu şekilde devam etti: “BionTech aşısı faz 3 aşamasında Türkiye'den de denek kabul etti. Ben de gönüllü katıldım. Birçok ülkede aşı ile ilgili araştırma var ve bunlardan 10 kadarı son aşamaya (Faz 3) geldi. Bunlardan ve Moderna ve BioNThech aşıları da Faz 3 seviyesine ulaştı. Aşı tüm dünyada en kısa süreçte uygulanabilir olma potansiyele sahip bulunmalı. Maliyeti, tüm dünyada uygulanmasına olanak sağlayacak kadar düşük olmalı. Yan etkisi bulunmamalı ve bağışıklık açısından etkin olmalı.”

Aşının etkinliğinin tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı konusuna değinen Ünal, yaptığı açıklamada, “Aşılama sonrasında araştırmaya katılan denekler olası yan etkiler ve aşının etkinliği açısından 2 sene takip edilecek. İki senenin sonunda durum değerlendirilmesi yapılıp bu aşının kullanılabilir olup olmadığına karar verilecek. Yani en az 2-2,5 sene sonra kesin sonuçlar ortaya çıkacak. Ancak pandeminin giderek daha fazla insanı etkiler hale gelmesi beklememize olanak vermiyor. Bu nedenle deneklerin durumu daha kısa sürede değerlendirilecek ve aşı bir an önce kullanılır hale gelecek” ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Yaygın Olarak Kullanılmaya Başlanacak?

Prof. Dr. Ünal, aşının yaygın olarak kullanılmaya ne zaman başlanacağını ve aşıyı reddetmenin ne gibi bir sonucu olacağını belirttiği açıklamasında, “Bu aşının ve diğerlerinin yaygın kullanım için onay alması bu yılın sonunu bulacak ve yaygın uygulama 2021'de başlayacak. Bu aşının 2021 yılı sonuna kadar 1,5 milyar doz üretilmesi bekleniyor ama 2021 yılı sonuna kadar 750 milyon kişi aşılanabilecek. Bu sayı salgının kontrol altına alınması için yetersiz” sözlerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Öncelikle hastalığa yakalanma, bu hastalığı daha fazla kişiye bulaştırma potansiyeli olan kişilerin aşılanması gerekecek. Bağışıklık süresi çok uzun olmasa bile COVID-19 aşılarının yaygın olarak uygulanması gerekir. Yaygın aşılama ile geçici de olsa bağışıklık sağlanması, virüsün bulaşabileceği yeni bireyler bulamadığı için yayılma hızını yavaşlatacak, belki de yok olmasını sağlayacak. Aşıyı reddetmek ise toplum sağlığı açısından risk oluşturur.”