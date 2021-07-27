Ülkemizde de kullanılmakta olan Covid-19 aşıları ile yakından tanıdığımız BioNTech, yeni aşılar üzerinde çalışıyor. Hedeflerinin yalnızca SARS-CoV-2 ile kısıtlı kalmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Uğur Şahin, diğer yaygın hastalıklar için de mRNA bazlı aşılar geliştirmek için çalışmalar sürdürdüklerini duyurdu.

BioNTech mRNA Bazlı Yeni Aşılar Üzerinde Çalışıyor

Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, dünyanın dört bir yanından her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan sıtma için de aşı geliştirmeye hazırlanıyor. Denemelerin 2022 yılının sonlarına doğru başlayacağını vurgulayan Şahin, çalışmaların bunlarla da kısıtlı kalmayacağını vurguladı.

"Pandemiye verdiğimiz tepki, bilim ve inovasyonun birlikte ortak bir hedef doğrultusunda çalışınca insanların yaşamlarını nasıl dönüştürebildiğini gözler önüne serdi. (Biz de) İnovasyonumuzu, buna en çok ihtiyacı olanlara getirmek için çalışıyoruz. Ortaklarımızla birlikte mRNA bazlı güvenli ve etkili bir sıtma aşısı geliştirerek hastalığı engellemek ve ölüm oranını düşürmek istiyoruz. Amacımız Afrika kıtası ve bu hastalıktan etkilenen diğer bölgeler için kalıcı bir çözüm üretmek."

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sıtma, 2019 yılında iki yüz otuz milyon kişiye bulaştı ve dört yüz binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Ölümlerin üçte ikisi, beş yaş altındaki çocuklarda görüldü. Küresel sıtma dağılımının %94 oranındaki kısmına ev sahipliği yapan Afrika, ölümlerde de önemli bir orana sahip.

Sıtma Belirtileri

Sıtma, ateşli bir hastalıktır. Bağışıklığı olmayan bireylerde sinek ısırığından sonraki 10 ila 15 gün içerisinde belirtiler görülmeye başlanır: İlk belirtiler genellikle ateş, baş ağrısı ve titreme olarak kendini gösterir. Bünyeye bağlı olarak belirtiler hafif olabilse de, bazı türler ilk yirmi dört saat içerisinde tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. İlerleyen vakalarda şiddetli kansızlık, solunum sıkıntısı ve çoklu organ yetmezliği görülebilir.