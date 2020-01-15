BioShock Serisi Switch için Hazırlanıyor Olabilir

2K Games BioShock serisini Nintendo konsoluna taşımaya hazırlanıyormuş gibi görünüyor. Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi, BioShock oyunlarını Switch için derecelendirdi. Derecelendirmeler hem BioShock: The Collection için hem de BioShock Remastered, Bioshock 2 Remastered ve Bioshock Infinite: The Complete Edition için ayrı ayrı yapılmış.

Ken Levine tarafından tasarlanıp yönetilmiş ve Irrational Games tarafından geliştirilmiş olan orijinal üçleme PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Bu nesilde de BioShock: The Collection adı altında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için uyarlanmıştı.

Orijinal oyun 1960 yılında, su altı Rapture şehrinde geçiyordu. İş kodamanı Andrew Ryan tarafından düşler ülkesi olması için inşa edilmiş olsa da süper insanüstü güçler kazandıran ADAM materyalinin keşfedilmesi sonrasında her şey bir kabusa dönüyordu. Biz de bu şehirden kaçmanın yollarını arıyorduk. Devam oyunu BioShock 2, orijinal oyunun on yıl sonrasında geçiyordu. Bir canavarın küçük kızları kaçırıp Rapture şehrine geri götürmesi üzerine, biz de Big Daddy rolüne bürünerek şehri tekrardan bir ziyaret ediyorduk. Serinin şimdilik son oyunu olan BioShock Infinite ise uçan Columbia şehrinde geçiyordu. Bir paralı asker olan Booker DeWitt olarak çocukluğundan beri mahkum olan Elizabeth isimli gizemli bir kızı kurtarmak için savaş veriyorduk.

Henüz 2K Games bu derecelendirmeyi yalanlamadı veya teyit etmedi. Ancak serinin Switch için uyarlanması elbette hoş olacaktır. Konsolun sunduğu imkanlar ile farklı bir BioShock deneyimi yaşamanın keyif vereceğini düşünüyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.